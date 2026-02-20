La ruta de senderismo 3 en 1 en Alicante: río, embalse y hasta un castillo

Para disfrutar al máximo y con seguridad, conviene seguir algunos consejos básicos: consultar siempre la previsión meteorológica antes de salir, vestir por capas para adaptarse a los cambios de temperatura, y usar calzado de montaña adecuado con buena suela, sobre todo si hay humedad o barro. Es importante llevar agua suficiente y algo de comida energética, ya que muchas fuentes naturales no están activas en esta época. También se recomienda iniciar las rutas temprano, ya que los días aún son cortos, y llevar una linterna por precaución. Si vas solo, avisa a alguien de tu recorrido y horario estimado de regreso, y respeta siempre las normas de los espacios protegidos, sin salirse de los senderos ni dejar residuos. Además, no olvides la cámara: los almendros en flor, especialmente en zonas como Tibi, el valle de Pop o la Sierra de Mariola, ofrecen imágenes espectaculares que solo se pueden ver durante unas pocas semanas al año.