La ruta de senderismo más sorprendente de Alicante: tiene un arco secreto donde el sol atraviesa la roca

Desde allí, la senda se dirige al barranco de Aladrach. Tras cruzar el barranco y atravesar los restos de la antigua muralla, el recorrido permite conocer el núcleo histórico de Penáguila: la iglesia, la plaza, la Font Major de 1856 con sus 30 caños y el lavadero público. Después, una senda bien definida conduce hasta el barranco del Castell. Tras cruzarlo, se inicia el tramo más exigente del recorrido. El sendero asciende por una ladera rocosa donde en algunos puntos es necesario apoyarse con las manos. La recompensa aparece pronto: el Arco de Santa Lucía, una espectacular formación natural situada a casi 900 metros de altitud.