La ruta a pie por el Duero que inspiró a Antonio Machado: un sendero mágico entre arcos románicos irrepetibles y una ermita barroca donde “parece que las rocas sueñan”

Las mejores rutas de senderismo a veces son las más inesperadas y remotas, y no precisamente las más saturadas ni famosas. Sucede con esta ruta a pie por el Duero, cuyo valor reside en que se trata del sendero mágico que inspiró a Machado a escribir su poema ‘Campos de Soria’.

Aunque no existe una certeza absoluta, las rutas machadianas (esos itinerarios literarios y turísticos que recorren los lugares donde vivió, trabajó y se inspiró el poeta sevillano Antonio Machado) señalan como el lugar que pudo inspirar al maestro el paisaje que hay ese tramo del Duero entre el Monasterio de San Polo y la Ermita de San Saturio, a las afueras de Soria.

Adriana Fernández

Ambos enclaves están situados en la margen izquierda del río, y conectados por un agradable paseo arbolado desde el centro de la ciudad. Y la visita en sí misma es es de lo más especial: de las ruinas de un antiguo complejo de origen templario del siglo XII a la emblemática ermita del siglo XVIII que se alza majestuosa sobre la roca, rodeada por el río y junto a una cueva donde dicen que vivió el santo a la que está dedicada.

Una emblemática ermita del siglo XVIII que se alza sobre la roca. / Istock

Los estudiosos señalan este lugar concreto como el sitio del que habla Machado en su poema no de manera casual, entre otras cosas porque se trata de un lugar por donde el autor solía pasear con frecuencia. Y se sabe también que muchas de aquellas veces lo hacía acompañado del brazo de Leonor, su gran amor.

Las ruinas del monasterio de San Polo / Istock / Carlos Soler Martinez

Qué era Soria para Machado

Todo parece indicar que para Antonio Machado Soria es mucho más que un lugar geográfico: es el escenario de su madurez poética, de su gran historia de amor con Leonor Izquierdo y de una profunda reflexión sobre Castilla y España.

El escritor llegó a Soria en 1907 como profesor, encontró una ciudad austera, fría y aparentemente sencilla. Sin embargo, acabó viendo en ella una belleza esencial, alejada del artificio. El Duero, los páramos, las encinas, las colinas… es decir, los grandes emblemas del paisaje soriano, se convirtieron para él en una especie de espejo del alma castellana, que podemos resumir en sobria, resistente y llena de historia. Qué mejor fuente de inspiración.

El paisaje soriano fue su gran inspiración. / Istock

Un poema lleno de paisajes

Los primeros versos del poema, “¡Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria!...” llevan hasta este paisaje que dibuja el Duero en este tramo, con laderas y senderos junto al río. De hecho, dicen que la famosa imagen de la ‘curva de ballesta’ podría estar describiendo ese gran meandro que hace el Duero alrededor de la ciudad.

Para los estudiosos, lo más interesante del poema ‘Campos de Soria’, incluido en su libro ‘Campos de Castilla’, no es solo el itinerario (porque no, no es una guía de senderismo), sino lo que significa. Algo así como una síntesis poética de todos aquellos paseos que Machado realizaba por la ciudad, pero convirtiendo ese tramo concreto en un símbolo de toda Soria.

'Campos de Castilla' es una oda al territorio / Istock / IFelino

Quizá por eso el poema termina con una despedida de lo más emocionante: “¡Campos de Soria, donde parece que las rocas sueñan, conmigo vais!”.