Conoce los secretos de Cibeles y visita el Estadio Bernabéu en un solo paseo: esta es la mejor ruta para recorrer Madrid en menos de dos horas

Y es que andar durante un largo periodo de tiempo solo tiene beneficios. Caminar mejora la salud cardiovascular, fortalece los huesos y los músculos, contribuye a la reducción del estrés y mejora del estado de ánimo y el sueño. Además, ayuda a regular el azúcar en sangre, aumentar el colesterol bueno y puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.