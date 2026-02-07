Ruta inmersiva para vivir tu fantasía ‘Bridgerton’ en Barcelona

Primer plan, uno muy obvio, pero que no puede faltar en la lista: ‘Candelight: Lo Mejor de Bridgerton’. El formato de música acústica a la luz de las velas que triunfa por todo el mundo se ha aliado con Netflix para ofrecer varias sesiones dedicadas a ‘Los Bridgerton’, con la música de la serie −temazos contemporáneos reinterpretados a cuerda como si fueran clásicos decimonónicos− en un ambiente muy romántico. Cuatro sesiones: los días 28 de febrero (coincidiendo con el estreno de la segunda parte de la temporada), 28 de marzo, 4 de abril y 11 de abril.