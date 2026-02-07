Ruta inmersiva para vivir tu fantasía ‘Bridgerton’ en Barcelona

¿No puedes esperar a ver el desenlace del taquillazo de Netflix? Pues móntate tú tu propia película. Ruta inmersiva por rincones que siguen viviendo en el 1800.

Los planes perfectos para sentirte parte de 'Los Bridgerton'
Los planes perfectos para sentirte parte de 'Los Bridgerton' / GMVozd

Querido lector… ¿enganchado a la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’? Sí, el fenómeno de masas ha vuelto. Y con él, el furor de época. Seguro que ya hasta se levanta solo el meñique cuando tomas el café de la mañana. ¿No puedes esperar a que estrenen la segunda tanda de capítulos? Pues con esta ruta harás la espera más amena. En estos locales de Barcelona no viajarás en el tiempo, pero casi. Aquí se ofrecen experiencias dignas del Londres del siglo XIX.

Primer plan, uno muy obvio, pero que no puede faltar en la lista: ‘Candelight: Lo Mejor de Bridgerton’. El formato de música acústica a la luz de las velas que triunfa por todo el mundo se ha aliado con Netflix para ofrecer varias sesiones dedicadas a ‘Los Bridgerton’, con la música de la serie −temazos contemporáneos reinterpretados a cuerda como si fueran clásicos decimonónicos− en un ambiente muy romántico. Cuatro sesiones: los días 28 de febrero (coincidiendo con el estreno de la segunda parte de la temporada), 28 de marzo4 de abril 11 de abril.

Adriana Fernández

Parada obligatoria: la merienda. Por supuesto, no cualquier merienda, sino un ‘five o'clock tea’. Con su papel pintado y sus muebles clásicos, en Ugot (Viladomat, 138) te sentirás como el invitado de honor de la reina Victoria. Un par de miradas mal cruzadas, y acabáis la velada con un duelo por el honor de una dama. O prueba el Camelia Art Café (Padilla, 264; Diputació, 278). Vajilla rococó, bebidas ‘instagrameables’ y postres en forma de torreón de nata. Y ten en el radar Caj Chai (Salomó ben Adret, 12) que, lleno de butacas, mesas bajitas y tés orientales, es el ‘place to be’ a las 5 de la tarde.

Noticias relacionadas

Parece Versalles, pero es España: el palacio estilo 'Bridgerton' que nadie conoce, pero que ha sido testigo de la intrigas de la alta sociedad española

El pueblo a menos de 1 hora de Madrid que no te puedes perder este enero: nieve y las mejores vistas de postal

La pequeña ciudad termal de Inglaterra que tiene más de 5.000 edificios protegidos: fundada por los romanos, tiene el puente más bonito del mundo y es Patrimonio de la Humanidad

Y para bajar las pastas, un paseo. En los jardines del Palauet Albéniz (avenida Estadi, 69) te sentirás como la familia real británica. Perfectamente cuidados, con estatuas y fuentes, son la mejor experiencia inmersiva para fans de la serie. Otro rincón cargado de magnificencia: los jardines del Palau de les Heures (paseo Vall d’Hebron, 171), un parque renacentista lleno de esculturas, estanques y arboledas coronados por un palacio escondido entre el verde. Ambos, ideales para una cita o para una sesión de fotos de época.

Tags _
España
experiencias
ruta
Planes
cafeterías

Síguele la pista

  • Lo último