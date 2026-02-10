La ruta de Galicia que te lleva hasta una gigantesca cascada de 54 metros en el corazón del Camino Primitivo

Para llegar hasta este lugar podremos seguir un recorrido lineal de 2,6 kilómetros entre ida y vuelta. Se trata de un sendero sencillo y bien señalizado en el que cruzaremos por pasarelas de madera hasta encontrarnos con las aguas bravas tras las lluvias del río Porteliña precipitándose por esta cascada. Además de este recorrido, existe un camino alternativo que nos llevará hasta un mirador situado encima de la cascada que nos ofrece unas vistas igual de impresionantes.