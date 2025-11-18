Casa de Campo, Madrid Río y el Rastro en un solo paseo: la mejor ruta de domingo que tienes que hacer para descubrir los secretos de la capital

Después de atravesar la Puerta de Toledo llegarás a Madrid Río, el parque por excelencia para todos aquellos que buscan hacer deporte al aire libre, pasear o sacar a los perros. Y es que en los más de 10 kilómetros del parque puedes practicar una infinidad de actividades, todo depende de la predisposición que tengas. Si prefieres hacer ejercicio, podrás practicarlo sin chocarte con gente gracias a la amplitud del espacio, por otro lado, si prefieres relajarte, puedes disfrutar de las vistas panorámicas de la Catedral de la Almudena y el Palacio Real de Madrid desde el Puente de Segovia.