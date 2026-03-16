Una ruta de cuento entre bosques y ríos a una hora de Sevilla: así es el sendero natural que lleva a las casas de Los Tres Cerditos

Las casas de Los Tres Cerditos no solo se encuentran en el mundo de fantasía de uno de los cuentos más apreciados de todos los tiempos, sino que también se pueden visitar en la vida real, en una localidad situada a poco más de una hora de Sevilla. En concreto, estas construcciones se localizan en el municipio onubense de Jabugo, en una ruta senderista perfecta para hacer en familia.