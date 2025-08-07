Una ruta aventurera por el occidente de Cantabria: recorriendo el Camino Lebaniego

Este sendero de pescadores es uno de los tramos más hermosos del Camino Lebaniego. Con 13 kilómetros de longitud, tiene dos partes. La primera alcanza la sugerente cascada del río Nansa, desde donde se sigue hasta Cades. Un agradable albergue instalado en las antiguas escuelas públicas recibe a los peregrinos. En la localidad también hay bar y en su desperdigado conjunto destaca la ferrería del siglo XVIII, que acoge un centro de interpretación del oficio. Un breve tramo de arcén habilitado para caminantes da paso a la cansina tirada por carretera que lleva a Lafuente. Es la parte más remota del camino. Más de 10 kilómetros por el valle del Lamasón, que llevan al caserío de Sobrelapeña, cuyo nombre señala la posición en lo alto de un cerro de su iglesia consagrada a Santa María.