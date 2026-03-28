La ruta por una antigua vía de tren en Sevilla que recorre embalses y miradores: "Ofrece naturaleza y tranquilidad"

A tan solo media hora de Sevilla capital, existe una ruta senderista perfecta para realizar en familia por su fácil recorrido y sus impresionantes vistas gracias a su privilegiada ubicación, con el embalse de la Minilla y el valle de la Rivera de Huelva bordeándola de forma constante. Se trata de la Vía Verde de El Ronquillo, un sendero de apenas nueve kilómetros rodeado de vegetación, agua y belleza natural.