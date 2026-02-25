La ruta de senderismo que te lleva a acantilados con formaciones geológicas de 60 millones de años: en País Vasco, reconocida por la UNESCO y con los restos de un meteorito
En solo 4 horas podrás conocer uno de los lugares más especiales de España y comprender una parte crucial de la historia de nuestro planeta.
Dicen que viajar al pasado es imposible, pero eso no es del todo cierto. Algunos pueblos medievales como Santillana del Mar, Albarracín o Aínsa son capaces de hacerte sentir en la Edad Media durante unas horas. Sin embargo, hay un lugar con el poder de transportarte todavía más atrás, para ser exactos a hace millones de años.
Si te gusta el senderismo, estás de suerte, ya que nos referimos a una ruta, en concreto a una de las más especiales de España. Se encuentra en el País Vasco y, aparte de pasar por una costa llena de acantilados con vistas impresionantes, está en un Parque Geológico con formaciones geológicas de antes de la Prehistoria.
Un viaje al pasado
Hablamos de la Ruta del Flysch, en la provincia de Guipúzcoa. Tiene una longitud de 14 kilómetros y una duración de 4 horas, además de un desnivel acumulado de más de 600 metros. Es de dificultad media, por lo que hay que estar preparado para hacerla. Va desde la localidad de Zumaia hasta Deba, y cruza un lugar de lo más singular.
Pasa por una zona costera única que forma parte del Geoparque de la Costa Vasca, declarado Geoparque Mundial de la UNESCO desde 2015, y cuenta con formaciones rocosas de hace 60 millones de años que han quedado al descubierto debido a la erosión del mar. Se les conoce como flysch, y son clave para entender la historia de la Tierra.
Dinosaurios en Guipúzcoa
Uno de los eventos históricos para los que los flysch han sido clave es la extinción de los dinosaurios, ya que la zona costera está cubierta en una “capa negra” debida a los restos del meteorito que cayó en Yucatán, México, y terminó con toda la especie. La zona en la que se ve más cantidad de ellos es la del conocido flysch negro, muy cerca de la playa de Lapari.
Una ruta imprescindible
Aparte de tener restos de uno de los acontecimientos más importantes de nuestro planeta, la Ruta del Flysch cuenta con varios puntos de interés que no deberías perderte. Algunos de ellos son la Ermita de Santa Katalina, donde se celebra anualmente San Juan; las cuevas del Cabo de Aitzuri, con 15 metros de ancho y 20 de largo; o Mendatagaina, un mirador impresionante.
En sus casi 15 kilómetros, la Ruta del Flysch es capaz de llevarte al pasado y enseñarte una parte clave de la historia del mundo. Aunque sea de dificultad media, se puede hacer con niños. Eso sí, recuerda llevar la ropa adecuada y consultar previamente las tablas de mareas, ya que si quieres disfrutar de la ruta al completo lo ideal es que la marea esté baja.
