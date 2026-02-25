La ruta de senderismo que te lleva a acantilados con formaciones geológicas de 60 millones de años: en País Vasco, reconocida por la UNESCO y con los restos de un meteorito

Uno de los eventos históricos para los que los flysch han sido clave es la extinción de los dinosaurios, ya que la zona costera está cubierta en una “capa negra” debida a los restos del meteorito que cayó en Yucatán, México, y terminó con toda la especie. La zona en la que se ve más cantidad de ellos es la del conocido flysch negro, muy cerca de la playa de Lapari.