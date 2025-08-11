El alquiler turístico reclama una legislación adaptada al entorno rural

Cada vez son más los viajeros que, huyendo de la masificación de los destinos más habituales, eligen alojarse en localidades pequeñas para descubrir otra cara de España: más auténtica, más tranquila, más sostenible y más conectada con lo local. Una tendencia que no solo redefine la forma de viajar, sino que también ayuda a frenar la despoblación y genera nuevas oportunidades de desarrollo laboral y económico en los pueblos. Según un informe publicado recientemente por Afi (Analistas Financieros Internacionales), 13 millones de personas eligieron alojarse en entornos rurales el pasado año. Generaron un gasto estimado de 5.560 millones de euros, de los cuales 3.200 fueron a parar directamente a restaurantes, tiendas, mercados y pequeños negocios locales. Su visita, además, impulsó un aumento del 4% del empleo en hostelería y comercio.