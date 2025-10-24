El restaurante que acaba de abrir en el barrio de Salamanca con platos a 10 € y que ya cuenta con más de 150 valoraciones que lo califican de excelente

‘Marciano’ no es solo un lugar en el que se come. La parte líquida también es sobresaliente gracias a una amplia selección de vinos. Ahora bien, para vivir una auténtica experiencia extraterrestre hay que probar sí o sí alguno de los cócteles firmados por Mel Da Conceição. La ‘drink designer’ te aconseja según tus gustos y preferencias y no suele fallar. Si te van los sabores frescos y afrutados, tienes que probar el Earl Grey, melocotón y miel. El destilado que le añade nos lo reservamos (por aquello de no hacer spoiler).