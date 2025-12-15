Reabre una de las librerías más históricas de la ciudad de Barcelona: en esta nueva etapa, propone un proyecto cultural que mantendrá vivo el espíritu del barrio

Manteniendo el espíritu que la hacía tan única, la Llibreria Sant Jordi volvió a abrir sus puertas el pasado miércoles 10 de diciembre; eso sí, con una propuesta renovada para mantenerse al día con los tiempos en los que vivimos. Tal como decía Rafa Serra, fundador de Temps d’Oci, en su Instagram, “(La Llibrería Sant Jordi) resiste como el pueblo de la Galia de Astérix ante la fuerza de unificación global de los Romanos y sus carcasas de móvil”.