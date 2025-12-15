Reabre una de las librerías más históricas de la ciudad de Barcelona: en esta nueva etapa, propone un proyecto cultural que mantendrá vivo el espíritu del barrio
Un nuevo espacio donde los vecinos de la ciudad podrán encontrarse para vivir experiencias culturales únicas.
Con la llegada de los nuevos tiempos, y los nuevos hábitos de consumo, son muchos los negocios de toda la vida que se ven obligados a cerrar sus puertas debido a la falta de clientela.
Dentro de estos negocios, las librerías son de las más afectadas pues, sumado a que ahora la gran mayoría del público compra sus libros por internet o en grandes cadenas, cada vez es menos la gente que lee de una manera habitual, hecho que debemos revertir cuánto antes.
Una librería icónica donde las haya
A principios de este año parecía que se avecinaba el fin de otra librería histórica. La Llibreria Sant Jordi, abierta en 1983 en la Calle Ferran, en pleno Barrio Gótico de Barcelona, estuvo al borde del cierre tras el lamentable fallecimiento de su fundador, el librero Josep Morales.
Especializada sobre todo en disciplinas humanísticas, como arte, fotografía, diseño y filosofía, los descendientes de Josep Morales anunciaron que una gran liquidación de género (crearon packs de libros, y rebajaron el precio de la mayoría de ellos) con la intención de mantener la librería abierta como fuera.
Este cierre no solo representaba una pérdida para los amantes de la literatura, sino que también lo era para la calle en la que se encuentra, pues tanto su interior, con mobiliario de finales del siglo XIX, y su hermoso escaparate, enclavado en una fachada de estilo modernista, aportaban una belleza única.
Un rescate de último momento
Después de que su futuro pendiera de un hilo, la agencia de viajes Temps d’Oci, que en 2019 ya se hizo cargo de la también icónica Llibreria Quera, en la calle Petritxol, asumió la Llibreria Sant Jordi.
Manteniendo el espíritu que la hacía tan única, la Llibreria Sant Jordi volvió a abrir sus puertas el pasado miércoles 10 de diciembre; eso sí, con una propuesta renovada para mantenerse al día con los tiempos en los que vivimos. Tal como decía Rafa Serra, fundador de Temps d’Oci, en su Instagram, “(La Llibrería Sant Jordi) resiste como el pueblo de la Galia de Astérix ante la fuerza de unificación global de los Romanos y sus carcasas de móvil”.
Durante la presentación, Rafa Serra también destacó que “recuperamos una de las librerías más bonitas de Barcelona. Y lo hacemos a través de un proyecto con tres vertientes: la librería; el espacio gastronómico, gestionado por la emblemática bodega del barrio, La Palma; y la licencia de cultura viva que nos ha concedido el Ayuntamiento”.
La intención, según explicaban en declaraciones para la revista Time Out, es “ofrecer un lugar vivo, abierto y acogedor, tanto para los lectores, como para los vecinos, visitantes y cualquier persona que quiera conectar con un trozo de historia e identidad de Barcelona”.
Conocida por su cocina sencilla y de gran calidad y su compromiso con los productores locales, la histórica Bodega La Palma ofrecerá (de 11.30 a 23.30h, con reserva previa) una carta breve, aunque 100% elaborada con productos catalanes. Así, habrá una selección curada de vinos catalanes para acompañar platos de temporada y tablas de quesos y embutidos, los cuales serán los protagonistas de aperitivos y cenas rodeadas de un ambiente literario único.
Además, la librería programará de manera regular diferentes actividades culturales, como presentaciones de autores, cenas literarias, clubs de lectura, talleres, y otras actividades a lo largo del año diseñadas para dinamizar el barrio.
Así que ya sabes, si eres de Barcelona o alrededores, o visitas la ciudad en algún momento, no dudes en ir a este espacio tan especial, ya sea para comprar un libro, asistir a alguna de las actividades culturales organizadas, o disfrutar de una buena comida en compañía de amigos o familia.
Síguele la pista
Lo último