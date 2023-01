¿Quieres esquiar sin que se resienta tu bolsillo? Estos son los forfaits más baratos

Lo sabemos... eres un amante del esquí pero cada vez que miras los precios de los forfaits suspiras por los estratosféricos precios que están alcanzando. Para evitar sustos y que puedas practicar uno de los deportes más bonitos del Invierno hemos seleccionado unos cuantos forfaits baratos en los Pirineos Franceses.

Esquiar gratis en enero

Del 1 al 31 de enero de 2023, jóvenes y adolescentes entre 5 y 17 años esquían gratis en las estaciones de Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pirineos Orientales) y Saint-Lary (Altos Pirineos). El forfait gratuito Happy Kids está destinado a promover la práctica del esquí entre los más jóvenes y para beneficiarse es necesario adquirir un forfait de adulto de entre 4 y 6 días de duración en alguna de estas estaciones de esquí.

14 estaciones de esquí en un solo forfait

Esquiar desde los Pirineos Atlánticos hasta los Pirineos Orientales, con un solo forfait es posible gracias a la tarjeta No Souci que permite disfrutar de hasta 14 estaciones de nieve y montaña: La Pierre Saint-Martin y Gourette (Pirineos Atlánticos); Cauterets, Luz-Ardiden, Grand Tourmalet, Pic du Midi y Piau (Altos Pirineos) y Peyragudes (Altos Pirineos y Alta Garona); Ax 3 Domaines, Mont d'Olmes y Guzet (Ariege); y Porté Puymorens, Formiguères y Cambre d'Aze (Pirineos Orientales).

Al igual que el Magic Pass y sus 52 estaciones franco-suizas, la tarjeta No Souci Pyrenees es el producto estrella de las montañas pirenaicas por su gran oferta de esquí y montaña todo el año. Proporciona múltiples ventajas como beneficiarse del 15% de descuento los fines de semana, hasta el 30% entre semana, incluye seguro, te permite apadrinar a amigos y ganar días de esquí, te descuenta el 50% del forfait cada 5 días de esquí y si te vas antes de las 10 de la mañana no se carga el forfait. También incluye el 30% de descuento para todos los días a partir del 20 de marzo e incluye forfait gratis para el último día de temporada. Elige entre la modalidad de esquiar de día, en vacaciones o combinado entre ambos para beneficiarte del mejor precio. P.V.P. tarjeta No Souci Pyrenees: 39 €. Disponible en www.n-py.com, en los sitios web de los 14 complejos turísticos.

Semana blanca con el 40% de descuento y esquiar 3 días al precio de 2

Entre el 14 y el 20 de enero, la estación de Pirineos Orientales de Font-Romeu Pyrénées 2000 ofrece el 40% de descuento en los forfaits de 4, 5 y 6 días. Además, en Saint-Lary puedes prolongar el placer de esquiar y disfrutar de la nieve durante 3 días al precio de 2 con el Big Week-end. Porque el mayor dominio de nieve de los Pirineos franceses te ofrece la tercera noche y el forfait del tercer día gratis, todos los fines de semana, excepto las vacaciones escolares francesas que tienen lugar en febrero. Puedes elegir entre dos opciones.

Si quieres puedes llegar el jueves por la noche y esquiar de viernes a domingo; o, venir el viernes por la noche y esquiar de sábado a lunes. Oferta válida en una selección de alojamientos (según disponibilidad) con un mínimo de 1 forfait de esquí y reserva de 2 días.

El forfait más flexible para principiantes

Iniciarse en el esquí o volver a esquiar es ahora más fácil y atractivo que nunca gracias a Los nuevos forfaits de iniciación. El Forfait Flex es un pase evolutivo que permite a los debutantes mejorar sus habilidades y descubrir las estaciones de Cauterets, Gourette, Grand Tourmalet, La Pierre Saint-Martin, Luz-Ardiden, Peyragudes y Piau, a un precio más asequible. Este forfait permite esquiar sin pasar por taquilla, se adapta al nivel de progreso de su titular y su precio varía en función de las zonas esquiadas.

Ello te permite cambiar de sector el mismo día si lo necesitas, lo que resulta especialmente útil si se toman clases de esquí. Esta tarjeta puede adquirirse en las taquillas o en Internet por 5 euros (sin incluir el coste del pase de un día deducido a final de mes).

Subir a pistas sin esquiar

En Saint-Lary puedes experimentar la montaña de una forma suave con el Forfait Contemplation. Este pase permite a las personas a las que no les gusta esquiar o desean disfrutar de las pistas de otro modo pueden disfrutar de las vistas desde las cumbres mientras pasean por la zona; unirse a los esquiadores a la hora de comer; o, disfrutar de una pausa de bienestar en el Sensoria Rio durante su estancia. Se vende únicamente en la taquilla. P.V.P. Forfait Contemplation 4 días no consecutivos: 87 € (incluye 4 días peatonal y 1 entrada al Sensoria Rio). P.V.P. Forfait Contemplation 6 días consecutivos: 132 € (incluye 6 días peatonal + 1 entrada a Sensoria Rio).