El pueblo a menos de 1 hora de Madrid que no te puedes perder este enero: nieve y las mejores vistas de postal

Este pueblo de la Sierra de Guadarrama, situado a más de 1.200 metros de altitud, conserva un espíritu serrano y rural tanto en su infraestructura como en su gastronomía. Su ambiente tranquilo y entorno natural lo convierten en el sitio perfecto para quienes quieran relajarse después de las vacaciones. Y también para quienes desean disfrutar de la nieve, que todavía están de suerte.