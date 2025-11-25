Un pueblo de Castellón de 800 habitantes, capital mundial del 'trail running'

El Patio del Espai Cultural Obert Les Aules acogió la presentación de esta 10ª esperada edición. La Marató dels Dements arrancó el sábado 8 de noviembre desde el Poliesportiu Municipal d’Eslida, a las 7.30 horas. Por delante, 42,5 kilómetros y 3.808 metros de desnivel positivo, por los términos de Eslida, Aín, Alfondeguilla y Azuébar, con nueve ascensos y descensos principales que cruzan los puntos emblemáticos como el Alto de la Costera, el Puntal de l’Aljub, el Pico Espadán, el Barranc del Roig o Casa Mosquera. Un terreno tan salvaje como bello, que puso a prueba la técnica, la fuerza y la resistencia mental de cada participante.