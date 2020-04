‘Plena Moon’: el homenaje a la luna llena que propone sacar velas a las ventanas

Este evento, que nació en Cáceres, pretende rendir homenaje a la luna llena. Para ello nos proponen actividades artísticas para hacer en casa y en las redes sociales durante el día 8, día en el que podremos observar una vez más la luna en toda su plenitud.

Aunque este evento propone de normal actividades en la Ciudad Monumental este año, debido a las circunstancias, han querido lanzar su primera edición “en época de confinamiento”.

Para ello están proponiendo a todos los admiradores de la luna a que compartan en las redes sociales su arte, sus homenajes y sus actividades inspiradas en la luna llena con el hashtag #plenamoon8deabril, para poder materializar un compromiso que finaliza apagando las luces y sacando velas a los balcones y ventanas.

¿Qué se puede hacer para homenajear a la luna llena en su día?

El evento Plena Moon propone antes del evento que compartamos información sobre la luna, o para los más artísticos que se lancen al agua subiendo alguna pintura, dibujo o diseño gráfico inspirados en este satélite de la tierra. También compartir textos, como poesías de autoría propia o famosas que contengan como tema principal la luna llena o que estén dedicados a ella.

Eres con quien me siento luna llena y brillante estrella, verso de amor y el más bello poema. Nos vestimos de noche y sueños.

Apagamos la luz🕯🕯🕯#DiaMundialDeLaPoesia pic.twitter.com/gxoyJ7zPGQ — Pilar® (@1961_pilar) March 21, 2018

Para la noche del 8 de abril nos proponen como hilo conductor que apaguemos las luces de nuestras casas, que encendamos velas y las saquemos a nuestros balcones o ventanas con el fin de intentar conseguir un ambiente mágico que inunde las calles de toda España.

Pero… ¿por qué no un poco de creatividad en este día? Para celebrarlo y tener un día diferente nos animan a que nos vistamos de blanco y negro, a crear instalaciones y escenografía relativa a la luna y, como no, bailar al ritmo de canciones famosas dedicadas a la luna.

Si no se te ocurre ninguna, nosotros te recomendamos una imprescindible para disfrutar de un buen baile en casa con ‘Fly me to the moon’. Después de un baile en casa al compás de Frank Sinatra lo mejor será observar la luna y dejarnos llevar por ese halo de misterio que siempre la rodea…

Y tú… ¿te animas a pasar una noche diferente con la luna como protagonista? Nosotros tenemos claro que sí.