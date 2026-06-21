Las playas de la Comunidad Valenciana donde estarán prohibidas las hogueras de San Juan: multas de hasta 6.000 euros y vigilancia especial durante toda la noche

La noche de San Juan va a reunir, como cada año, a miles de personas en las playas de la Comunidad Valenciana. El próximo martes, las playas se llenarán de grupos de amigos pasándolo bien junto al mar para despedir el día más largo del año, una tradición profundamente arraigada en numerosos municipios costeros. Sin embargo, no todas las playas permiten celebrar la fiesta de la misma manera.

Muchos ayuntamientos han endurecido las restricciones para evitar incendios / Istock / Sergio Formoso

En los últimos años, numerosos ayuntamientos han endurecido las restricciones contra las tradicionales hogueras para evitar incendios, proteger espacios naturales sensibles y garantizar la seguridad de los asistentes a esta popular fiesta. Por ello, algunas de las playas más conocidas de la región prohibirán las hogueras durante la noche del 23 al 24 de junio, con sanciones que en determinados casos pueden alcanzar los 6.000 euros.

Adriana Fernández

Valencia: especial atención en las playas de la Albufera

Valencia volverá a celebrar San Juan con un amplio dispositivo de seguridad, limpieza y transporte público en las playas urbanas de la ciudad. Como cada año, miles de personas acudirán a la Malvarrosa y al Cabanyal para disfrutar de una de las noches más concurridas.

Sin embargo, la situación es diferente en el sur del municipio. Las playas integradas en el Parque Natural de la Albufera mantienen las restricciones relacionadas con el uso del fuego debido a su valor ambiental y a la necesidad de prevenir incendios.

Las limitaciones afectan a:

Pinedo

L'Arbre del Gos

El Saler

La Garrofera

La Devesa

Recatí-El Perellonet

Estas zonas forman parte de uno de los espacios naturales más importantes de la costa mediterránea y cuentan con medidas especiales de protección durante todo el año. En los casos más graves, las sanciones pueden alcanzar los 6.000 euros cuando se producen daños al medio ambiente o situaciones de riesgo para el entorno.

En otros municipios del área metropolitana de Valencia también se aplicarán medidas específicas. Es el caso de Alboraya, donde el uso del fuego directamente sobre la arena estará restringido y únicamente se permitirá en dos zonas habilitadas de las playas de la Patacona y Port Saplaya.

Alicante: prohibición total en todas las playas del municipio

Aunque fuese una práctica muy habitual en el pasado, Alicante volverá a aplicar una de las medidas más estrictas de toda la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento ha confirmado que no estará permitido encender hogueras en ninguna de las playas de la ciudad durante la noche de San Juan.

La prohibición afecta a todos los arenales del término municipal y estará acompañada por controles especiales para impedir la entrada de leña, madera, vidrio y otros materiales utilizados habitualmente para hacer fuego.

Hay playas de la Comunidad Valenciana donde estará prohibido hacer hogueras en San Juan / Istock / 5

Otros municipios de la provincia de Alicante también reforzarán los controles sobre el uso del fuego durante la noche del 23 de junio. En Elche, la vigilancia se concentrará especialmente en playas como El Carabassí, Arenales del Sol, El Altet y La Marina, donde las autoridades mantienen limitaciones relacionadas con la protección ambiental y la seguridad de los asistentes.

También existen restricciones o prohibiciones en otros municipios turísticos de la costa alicantina, por lo que las autoridades recomiendan consultar las normas específicas antes de acudir a la playa con materiales destinados a encender una hoguera.

Las excepciones: playas donde sí se permiten hogueras controladas

No todas las localidades han optado por la prohibición total. Algunos municipios han decidido mantener la tradición mediante espacios delimitados y sometidos a control.

Uno de los ejemplos más conocidos es El Campello, donde las hogueras están permitidas únicamente en zonas autorizadas de playas como Muchavista y Carrer la Mar. En Torrevieja, por su parte, se han permitido también en La Mata, El Cura, Los Locos y Los Náufragos.

En Castellón se han habilitado zonas para hacer hogueras en las playas del Gurugú y el Pinar. También se podrá hacer bajo vigilancia en las de Burriana, Nules, Mocofa y Almassora. Sin embargo, en esta provincia estará prohibido el fuego en la playa de Benicássim.