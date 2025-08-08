No encontrarás turistas ni tendrás cobertura: los andaluces han convertido esta playa en su refugio secreto

Mientras las playas más famosas del sur están a rebosar durante las vacaciones, findes de semana o festivos, este rincón permanece intacto y fiel a su esencia. Aquí la naturaleza se mantiene en su estado más puro: los pinares, las dunas y los caminos que la recorren aún no han sido víctima de la urbanización propia de la costa. Hablamos de la Playa de Castilnovo, ubicada entre Conil de la Frontera y El Palmar. Lo único que encontrarás en este tramo del litoral gaditano son kilómetros de arena dorada y, a lo mejor, algún que otro nudista.