No encontrarás turistas ni tendrás cobertura: los andaluces han convertido esta playa en su refugio secreto
Coge un buen libro y apaga el móvil, no lo vas a necesitar aquí.
Cádiz es uno de los destinos más codiciados para veranear: Zahara de los Atunes, Sancti Petri o Conil destacan entre los más populares. Seguro que muchos creen haber descubierto todos los secretos de la provincia, pero hay un paraíso escondido que solo conocen los andaluces más fieles y que protegen de la llegada de turistas.
Mientras las playas más famosas del sur están a rebosar durante las vacaciones, findes de semana o festivos, este rincón permanece intacto y fiel a su esencia. Aquí la naturaleza se mantiene en su estado más puro: los pinares, las dunas y los caminos que la recorren aún no han sido víctima de la urbanización propia de la costa. Hablamos de la Playa de Castilnovo, ubicada entre Conil de la Frontera y El Palmar. Lo único que encontrarás en este tramo del litoral gaditano son kilómetros de arena dorada y, a lo mejor, algún que otro nudista.
El entorno que rodea Castilnovo es uno de sus mayores tesoros, forma parte de un sistema ecológico que es el hogar de flora autóctona y aves migratorias. Es común la presencia de senderistas, familias e incluso ciclistas frecuentando los caminos de arena que comunican Conil con El Palmar mientras disfrutan del ambiente.
Desconecta (literalmente)
Una de sus características más representativas es la ausencia de cobertura, cosa que en pleno 2025 podría molestar a muchos, pero sorprendentemente se ha convertido en una ventaja en vez de en inconveniente. Este enclave es frecuentado por aquellos que buscan desconectar, en el sentido más literal de la palabra: leer con el sonido del mar de fondo, charlar o simplemente contemplar el paisaje disfrutando del silencio. Es un auténtico remanso de paz y tranquilidad donde no hay sitio para las preocupaciones.
Una playa custodiada
Una antigua torre vigía del siglo XVI se alza sobre la playa: el Torreón de Castilnovo. Declarada Bien de Interés Cultural, esta fortaleza tuvo dos funciones clave; por un lado, la de vigilancia militar marítima y, por otro, la de detectar el paso de los atunes. En 1755 se destruyó gran parte de ella a causa de un maremoto y fue posteriormente reconstruida.
Hoy en día es un lugar muy frecuentado, proporciona un aire histórico y muchos visitantes se acercan a la hora del atardecer para disfrutar de las mejores vistas; todos sabemos lo increíbles que son los atardeceres en la costa de Cádiz.
Es importante llevar agua, comida y sombrilla, ya que no encontrarás chiringuitos o servicios en general. Tampoco socorristas o señalización, aunque esté parcialmente cerca de zonas habitadas es fundamental la precaución. Para acceder no hay una gran complicación, pero eso sí, tiene que ser andando; ya sea desde la Playa de los Bateles o la de El Palmar. El hecho de que no haya zonas de aparcamiento cerca hacen de esta una zona aún más tranquila.
