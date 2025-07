Esta playa única está en Asturias y no tiene chiringuitos, ni socorristas, ni carretera (por eso es tan increíble)

Ubicada en Asturias, en la localidad de Castañeras, está la playa del Silencio; también conocida como playa del Gavieiro. Lo que hace tan especial y bonito este lugar es que no se ha urbanizado de ninguna forma. Se conserva prácticamente intacta, ya que no dispone de ningún servicio: no hay socorrista, baños o chiringuitos.Por no haber, no hay casi camino; la forma de acceder es por unas escaleras de unos 500 metros. Es difícil de transitar pero el esfuerzo merece la pena.