Esta playa única de Canarias tiene 12 kilómetros de arena virgen aislada por una imponente montaña

El oleaje es potente y bravo, perfecto para todos aquellos amantes del surf y no tanto para los que busquen un lugar para relajarse. La playa, además es una playa virgen, es decir, que no existe ningún tipo de servicio ya que se encuentra muy alejada de cualquier núcleo urbano. La zona más cercana es la aldea de Cofete, que únicamente cuenta con un restaurante. Debido a eso, es muy importante extremar la precaución, pues en la playa no hay socorrista o cualquier otro servicio de emergencias.