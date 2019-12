Planes para pasar diciembre en Madrid 

Diciembre ya está aquí. Y con él han llegado el frío, los alumbrados navideños, las ganas de compartir en familia y de seguir disfrutando y exprimiendo a cada segundo esta ciudad. En un mes marcado por la cumbre sobre el Cambio Climático, estos son los mejores planes que podrás experimentar durante este diciembre en Madrid.

Clicks! La exposición en el Palacio de Gaviria

Seguro que en tu infancia has jugado con ellos o han sido el juguete preferido de tus hijos. ¿Quién no soñaba con tener la mansión victoriana de los Playmobil más conocidos como Clicks? Pues bien, el Palacio de Gaviria, entre el 5 de diciembre y el próximo 1 de marzo de 2020, acoge una exposición pensada para todos los públicos. ¿Qué encontrarás allí? Más de 3000 figuras distribuidas en diez minuciosos dioramas, que van desde periodos de la Historia de la Humanidad, como el Egipto de los faraones, la Roma de los gladiadores o el lejano Oeste, hasta un diorama inspirado en un mundo medieval fantástico, que bien podría recordarnos a escenas de Juego de Tronos con los dragones de Khaleesi atacando sobre la ciudad. Si eras y eres fan de estos personajes, no te la puedes perder.

Naviluz, el autobús que recorre las luces de Navidad

Cada año, Naviluz es uno de los planes más esperados por los madrileños. Si hasta el año pasado se hacía con EMT, este año, será la empresa ALSA, la que haga los recorridos. Desde el pasado 29 de noviembre y hasta el próximo 6 de enero, embárcate en un viaje de fantasía recorriendo en centro de Madrid y disfrutando de la decoración navideña de todos sus puntos icónicos, como la calle de Serrano, la Plaza de la Independencia, Gran Vía o Alcalá. Puedes hacerte con sus entradas en la web. ¡Corre que vuelan!

Patinaje sobre hielo en diferentes pistas de la ciudad

Ahora que el frío se ha instalado en la capital, uno de los planes que más apetecen es salir a patinar, pero no hablamos de patinaje por El Retiro, sino del genuino patinaje sobre hielo. Para sentirte como en una película y probar tus habilidades sobre el hielo, podrás acercarte a lugares como CentroCentro Cibeles, que transforma su Galería de Cristal en un lugar mágico, donde patinar sobre hielo en una pista de unos 400m2 o a Matadero Madrid, que del 6 de diciembre y hasta el 6 de enero, instala una pista de hielo de más de 750m2, una de las más grandes del país. Otro de los que se une, es el hotel Only You Atocha, que desde el 22 de diciembre y hasta el 6 de enero, instalará una pista de patinaje dentro del hotel de acceso público y gratuito.

Chocolatería pop-up de San Ginés y Baileys

Del 4 al 22 de diciembre, la mítica San Ginés, la más visitada de Madrid desde 1984 y Baileys, inauguran una chocolatería pop-up, un espacio con decoración sorprendente y donde el espíritu navideño estará más que presente, eso sí, dando un twist al concepto tal y como lo conocemos. Las tardes de diciembre tienen nuevo lugar que arranca el 4 de diciembre, bautizado como 'El Día del Reno'. ¿Las razones? Que uno de los productos estrella son unos novedosos y divertidos renos de chocolate.

Si ya de por sí son deliciosos, la idea es cortarles los cuernos y por ahí, rellenarlos de tu Baileys favorito, nata y otros toppings. ¿Puede haber brindis más original? Pero no queda ahí todo, además de disfrutarlo allí mismo, podrás hacerte con un pack ideal como regalo para estas navidades. ¿Qué incluye? Una botella del licor crema de whisky, un reno y una vela de San Ginés... ¡con aroma a chocolate! Encontrarás esta original propuesta en Plazuela de San Ginés, 4.

Navidades mágicas en Autocine Madrid Race

Apunta esta fecha en tu calendario, 14 de diciembre. ¿La razón? El mismísimo Papá Noel llegará directo del Polo Norte al Autocine Madrid Race para vivir un día de lo más especial. Entre las 12 y las 18 de ese día, estará recogiendo las cartas de todos los niños que se acerquen. Además, se proyectarán las películas de ET y Cazafantasmas, ideales para toda la familia y podréis disfrutar de sus foodtrucks, saltar en sus castillos hinchables, cantar villancicos con un karaoke especial de Navidad y hacer compras en su mercadillo, que destinará el 25% de todo lo que se compre a la ONG 'Flores de Kisqueya' para el apoyo de niños de bajos recursos.