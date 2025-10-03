Espectáculos de miedo, todo un pueblo decorado y menús temáticos en los restaurantes: el plan de Halloween más ambicioso de Europa está en España
No hace falta irse hasta los Estados Unidos para vivir la experiencia de Halloween completa, con comida, espectáculos y decoración temática incluidas.
Hace apenas unas décadas, la celebración de Halloween en nuestro país era algo completamente residual. Con el nuevo milenio, la costumbre de tematizar la víspera de Todos los Santos fue calando tímidamente en forma de programaciones específicas en televisión y la celebración de las primeras fiestas de disfraces.
Hoy estamos lejos de que este tipo de prácticas sean sorprendentes. Aunque quizá no lleguemos al nivel de popularización que se disfruta en Estados Unidos, en España hemos demostrado que cualquier excusa es buena para celebrar y no es raro ver hogares, tiendas y colegios aprovechando la temática de Halloween para meter un punto de diversión en el calendario otoñal.
Sin embargo, el hecho de que celebrar Halloween en España sea relativamente reciente no quiere decir que no nos hayamos puesto al día. Es dentro de nuestras fronteras donde se encuentra uno de los planes de Halloween más ambiciosos que se ha promovido en toda Europa, con una superficie de 52 hectáreas completamente tematizada en cuanto a decoración, actividades y gastronomía.
Dónde vivir un plan de Halloween completo para toda la familia
Nos referimos a la propuesta lanzada por PortAventura World. Desde el 20 de septiembre al 11 de noviembre, nada menos que durante 50 días, el parque se transformará en una experiencia inmersiva con zonas y niveles de miedo adaptados a todas las edades.
Con la intención de convertirse en el "epicentro europeo de la celebración", según declaran ellos mismos, el parque ha ambientado cada rincón para convertirlo en un escenario vivo. Además de decorar atracciones y zonas de paseo, ha introducido personajes nuevos y ha actualizado su oferta de ocio para ser más Halloween Town que la que diseñó Tim Burton.
Los nuevos espectáculos de PortAventura en Halloween
Los habituales del parque descubrirán que algunos de los espectáculos han sido transformados. La zona Far West acoge ahora los shows West Bloody Frenzy y Vampires; mientras que el Gran Teatre Imperial de China será el escenario desde el que disfrutar de Halloween Factory, con números acrobáticos nuevos.
Por otro lado, el desfile estrenado con motivo del 30 cumpleaños del parque se ha transformado en el Halloween Birthday Parade y, de paso, han aprovechado para incluir carrozas tematizadas, nuevas canciones y una coreografía final.
Para los más pequeños se ha abierto el espectáculo familiar 1, 2, 3... ¡Ya es Halloween!, donde el Conde Draco y los personajes de Barrio Sésamo cantarán junto a los niños.
Qué hacer en PortAventura World durante Halloween
Además de las atracciones habituales del parque, se han habilitado nuevos pasajes de terror con diferentes niveles de "susto": La Leyenda del Rey Caníbal, La Isla Maldita, REC Experience y La Muerte Viva esperan a los valientes; y se ha habilitado la scare zone La Maldición del Emperador.
Por último, y porque después de un día entero de ambientación todos estamos hambrientos, los restaurantes del complejo ofrecerán menús temáticos para completar la experiencia.
Síguele la pista
Lo último