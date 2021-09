¿Qué hay de nuevo en Sevilla?

A pesar de la pandemia, las ciudades siguen vivas y son muchos los hosteleros y emprendedores, que siguen lanzando nuevas propuestas para deleitar a locales y visitantes. Y una de las que más brilla es Sevilla. Con su luz, su arte y su manera de vivir, la ciudad a orillas del Guadalquivir se postula como una escapada perfecta de finales de verano. Esto es todo lo nuevo que no te puedes perder.

Hotel Radisson Collection Magdalena Plaza Sevilla y Justa Rufina

Que abran nuevos hoteles siempre es una alegría y todos contribuyen a enriquecer más la ciudad si cabe. Hace apenas un mes, llegaba a España la marca Radisson Collection y lo hacía concretamente a Sevilla, con el nuevo Radisson Collection Hotel Magdalena Plaza Sevilla. 89 habitaciones y suites, piscina en la azotea y una apuesta gastronómica que pondrá el hotel en el mapa foodie. No han dejado nada al azar, desde la elección de duchas con efecto lluvia o colchones donde disfrutar de un sueño reparador, hasta el propio diseño del hotel, vanguardista y respetuoso con el medio ambiente a partes iguales.

Como decíamos, la gastronomía será punta de lanza del hotel. Próximamente el cocinero reconocido con nada menos que 5 estrellas Michelin, Eneko Atxa, abrirá las puertas aquí de su concepto Basque, una propuesta informal y actual, basada en la tradición vasca, pero con guiños a la cocina andaluza. Lo que sí ha abierto ya, ha sido la nueva propuesta de Azotea Grupo, Justa Rufina.

Abren con dos espacios, uno en la parte baja del hotel y otro en la azotea con vistas impresionantes a la ciudad. La propuesta creada por el chef ejecutivo del grupo, Manuel Berganza, toma como base el producto, para de ahí, ir evolucionando. Salmorejo con un toque de jengibre marinado y sardina ahumada, pastrami casero de presa ibérica con encurtido, lomo de bacalao con pilpil de codium... Y así numerosas y sabrosas propuestas, maridadas con los cócteles de Luca Anastasio.

Casa Ozama

Imagínate una villa de 1912 con jardines alrededor, una de esas que no se olvida, con más de 800m2, palmeras centenarias y mucho sabor andaluz. Hablamos de Villa Ozama, ejemplo del modernismo y regionalismo en la zona, muy cercano a la célebre Plaza de España que se divisa por todos los ventanales. Es ahí donde ha abierto uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos meses, Casa Ozama. De la mano de un grupo de prolíficos empresarios sevillanos, este edén promete convertirse en el place to be de la capital hispalense.

Y es que el lugar es un sueño, desde sus coloridos y frondosos jardines, hasta el interior, que ha respetado los espacios originales de la que fuera una casa particular, sin olvidarnos de una fachada señorial donde se recuperan la forja, la cerámica y la azulejería colorista. Dentro es casi un laberinto de salones privados, informales, rincones donde tomar una copa o apostarse en alguna de sus impresionantes barras.

La cocina corre a cargo del chef Manuel Pabón, que se ha centrado en la parrilla y los arroces, como punto central de la carta. De su cocina sale tapeo imprescindible con platos como ensaladilla rusa de langostinos, croquetas de cecina de León o albóndigas de choco con piada de azafrán, además de pescados y carnes a la brasa como atún, rodaballo o lomo alto de vaca madurada. Sin olvidarnos de los arroces, con recetas tan variadas como el arroz de ibéricos o la fideuà de chocos de Isla Cristina.

Factoría Cruzcampo

Septiembre tiene un plan ineludible y es volver a disfrutar de la recién inaugurada Factoría Cruzcampo. Junio asistía a la apertura de este lugar, el primero donde se elaboró esta cerveza por primera vez en la historia, concretamente en el año 1904, como nuevo espacio social, dedicado a la cultura cervecera y al talento.

Funciona a modo de microcervecería urbana, porque allí se siguen elaborando diferentes cervezas y se puede aprender sobre el proceso, pero sobretodo, se disfrutan. Es el lugar donde probar variedades como la primera que se elaboró allí, la Descará, una cerveza de trigo con miel de azahar y cáscara de naranja, que es pura Sevilla en la copa.. La experiencias van desde una cata a ciegas, pasando por una visita con cata y aperitivo cervecero o en menú maridado con las cervezas artesanas elaboradas por sus maestros. Y hay más, porque con cada euro gastado en la Factoría, la Fundación Cruzcampo dedicará 10 a la formación de jóvenes talentos.

Delacruz

El grupo gastronómico Ovejas Negras tiene en su portfolio casi una decena de restaurantes en Sevilla. A finales de 2020 abría la penúltima de sus aventuras, el restaurante Delacruz. Aunque situado fuera de la ciudad, concretamente en el municipio sevillano de Tomares, vale la pena el desvío. Sus terrazas son un edén donde relajarse entre vegetación natural y a la sombra de un olivo centenario.