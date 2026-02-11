El plan perfecto para huir de la lluvia: la experiencia inmersiva que te lleva de viaje al mundo de Avatar

Uno de los ejes de la exposición es la participación activa del visitante. El recorrido incluye propuestas lúdicas e interactivas que permiten oler, tocar y sentir elementos inspirados en la fauna y los paisajes de Pandora, así como experimentar la energía del Árbol Madre, uno de los símbolos centrales del universo Avatar. La exposición está diseñada para que los niños aprendan jugando, mientras que los adultos redescubren este mundo de ficción desde una perspectiva inmersiva.