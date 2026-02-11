El plan perfecto para huir de la lluvia: la experiencia inmersiva que te lleva de viaje al mundo de Avatar
Una exposición inmersiva que propone un recorrido sensorial por el universo de Pandora con simuladores, experiencias interactivas y actividades pensadas para disfrutar en familia o con amigos, todo bajo techo y por tiempo limitado.
Con la llegada del invierno y los días marcados por el frío y la lluvia, Madrid suma un nuevo plan cultural y de ocio bajo techo. Avatar: The Experience se presenta como una exposición inmersiva pensada para disfrutar en familia o con amigos, y propone un recorrido sensorial por el universo de Pandora, el mundo creado por James Cameron.
La experiencia, dirigida a visitantes de todas las edades, se articula como un viaje inmersivo en el que los asistentes no solo observan, sino que interactúan activamente con el entorno. A lo largo del recorrido, el público puede avatarizarse, conocer su versión Na’vi, probar un simulador, descubrir cómo se conduce un AMP (Amplified Mobility Platform) y experimentar diferentes estímulos sensoriales como sonidos envolventes, aromas y texturas.
Uno de los ejes de la exposición es la participación activa del visitante. El recorrido incluye propuestas lúdicas e interactivas que permiten oler, tocar y sentir elementos inspirados en la fauna y los paisajes de Pandora, así como experimentar la energía del Árbol Madre, uno de los símbolos centrales del universo Avatar. La exposición está diseñada para que los niños aprendan jugando, mientras que los adultos redescubren este mundo de ficción desde una perspectiva inmersiva.
Tras su paso por Asia, donde ha cosechado un notable éxito, Avatar: The Experience se instala en Madrid como una de las propuestas culturales destacadas del invierno. La muestra puede visitarse por tiempo limitado en Espacio Delicias, un recinto situado en el distrito de Arganzuela, a pocos minutos del centro de la ciudad.
Todo lo que debes saber del lugar y de la exposición
Espacio Delicias, inaugurado en 2021, se ha consolidado como uno de los enclaves culturales más activos de Madrid. Según los datos facilitados por la organización, el recinto ha recibido a más de dos millones de visitantes desde su apertura y en los últimos años ha apostado por acoger grandes experiencias inmersivas de carácter internacional.
La exposición está producida por NEON, grupo especializado en entretenimiento experiencial, responsable de proyectos inmersivos en más de 90 ciudades y colaborador de estudios como 20th Century Studios y The Walt Disney Company.
Avatar: The Experience se perfila así como un plan cultural y de ocio para refugiarse del mal tiempo y sumergirse, durante unas horas, en el universo de Pandora sin salir de Madrid.
Información práctica
- Lugar: Espacio Delicias
- Dirección: Paseo de las Delicias, 61 (Arganzuela, Madrid)
- Metro: Delicias
- Entradas: AvatarTheExperience.com
