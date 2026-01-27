El placer de no apuntarse a todos los planes: la nueva forma de viajar

Si existe una verdad universal, esa es que viajar es un placer. No obstante, existen muchas formas de viajar. Desde perderse en un rincón remoto del mundo y recorrer cada una de sus calles, descubrir sus secretos y vivir todas las experiencias que ofrece, hasta elegir conscientemente parar, respirar y disfrutar del momento sin prisas ni ritmo marcado. Durante años, muchos viajeros se han dejado llevar por el Fear of Missing Out (FOMO), ese miedo constante a perderse algo que empuja a querer verlo y hacerlo todo, capturando cada instante para redes sociales. Frente a esta forma de viajar surge una nueva inspirada en el Joy of Missing Out (JOMO), una nueva filosofía que invita a disfrutar sin prisas, desconectar del móvil y elegir sólo aquello que realmente nos aporta bienestar y paz.