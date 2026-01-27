El placer de no apuntarse a todos los planes: la nueva forma de viajar
Si antes deseábamos probarlo todo y exprimir los viajes al máximo con la agenda repleta de actividades cada día, ahora la corriente gira hacia el descanso y el bienestar más personal. Una tendencia que exige una nueva forma de desconectar.
Si existe una verdad universal, esa es que viajar es un placer. No obstante, existen muchas formas de viajar. Desde perderse en un rincón remoto del mundo y recorrer cada una de sus calles, descubrir sus secretos y vivir todas las experiencias que ofrece, hasta elegir conscientemente parar, respirar y disfrutar del momento sin prisas ni ritmo marcado. Durante años, muchos viajeros se han dejado llevar por el Fear of Missing Out (FOMO), ese miedo constante a perderse algo que empuja a querer verlo y hacerlo todo, capturando cada instante para redes sociales. Frente a esta forma de viajar surge una nueva inspirada en el Joy of Missing Out (JOMO), una nueva filosofía que invita a disfrutar sin prisas, desconectar del móvil y elegir sólo aquello que realmente nos aporta bienestar y paz.
Escapadas centradas en el bienestar personal
Pasar el día en la playa sin mirar el reloj, dormir sin alarma o descansar sin la presión de tener mil actividades organizadas son pequeños placeres que cada vez más viajeros valoran.
Según una nueva encuesta realizada por YouGov1 en nombre de Norwegian Cruise Line (NCL), cada vez más viajeros están dejando atrás las visitas turísticas a ritmo frenético para optar por escapadas más reparadoras y significativas que dan prioridad al bienestar personal, la flexibilidad y la libertad de elección. Esto coincide a la perfección con la tendencia JOMO, de la que ya te hablábamos al principio de este artículo.
El FOMO, entonces, alimenta esa cultura de “hacerlo todo” y “poder con todo”, que a veces no se sostiene (un 49% de los encuestados lo afirman). Y es que, aunque muchos viajeros prefieren visitar tantos lugares emblemáticos y atracciones turísticas como puedan, afirman que llegan a casa agotados.
Por eso, a diferencia de creencias antiguas, los viajes JOMO no tratan de perderse cosas, sino de optar por lo que realmente importa. Son una forma de viajar que ofrece la oportunidad de desconectar y disfrutar de la vida a un ritmo más lento (77% de los encuestados están optando por este tipo de viajes).
¿Dónde vivir la experiencia JOMO?
Si pensamos en el entorno ideal para descansar, lo tenemos claro: cerca del mar. Los cruceros de NCL son la opción perfecta para disfrutar al ritmo de la calma y descansar (54% de los viajeros coinciden en ello). Y es que, NCL nos demuestra que desconectar y disfrutar de cada momento también es viajar, aunque sea de una forma diferente.
Junto con los retiros en spas, las escapadas a la playa y las escapadas en la naturaleza, el Caribe (30%) se ha convertido en el destino principal para los viajes JOMO, gracias a la combinación de todas estas características. Con su clima cálido, sus tranquilas playas y su fácil acceso a la naturaleza, ofrece el escenario perfecto para disfrutar sin la sensación de perderse nada.
¿Por qué elegir un crucero NCL para un viaje JOMO?
1. Libertad y flexibilidad absolutas
Una de las cosas que caracteriza a esta compañía de cruceros es la libertad y flexibilidad que ofrece para que cada turista diseñe sus vacaciones más personalizadas. Desde dormir hasta tarde, quedarse a bordo mientras otros bajan a tierra o pasar el día en el Mandara Spa, los viajeros pueden elegir lo que desean hacer.
2. Una oferta caribeña irresistible durante todo el año
El Caribe cumple todas las expecativas de destino JOMO. Lo bueno es que NCL navega por la región con 18 barcos, entre los que se incluyen el Norwegian LunaTM, que inaugurará pronto, y el nuevo Norwegian AquaTM, cuidadosamente diseñados para acercar a los pasajeros al mar y ofrecerles más espacio para relajarse. Los itinerarios caribeños se extienden hasta 2028, con salidas desde Miami, Puerto Cañaveral (Orlando), Nueva York, Punta Cana (La Romana) y San Juan, y duraciones de 4 a 14 días, adaptadas a todos los ritmos.
3. Islas privadas para desconectar del mundo
Exclusivas islas privadas de arena blanca y aguas cristalinas como Great Stirrup Cay (Bahamas) y Harvest Caye (Belice), están incluidas en casi todos los itinerarios por el Caribe. De hecho, Great Stirrup Cay está actualmente en proceso de mejora para adaptarse a la tendencia de viajes JOMO, incluyendo el Vibe Shore Club, una zona exclusiva para adultos que ofrece un ambiente más elegante con un bar privado y asientos premium.
Con destino a esta isla, el Norwegian Luna ofrecerá cruceros de 7 días con salida desde Miami, Florida, durante abril y mayo de 2026. A su vez, el Norwegian Aqua realizará cruceros de 4 días en abril de 2026, también con destino a Great Stirrup Cay.
4. Espacios a bordo pensados para el descanso
La flota galardonada de NCL cuenta con zonas diseñadas que invitan a los pasajeros a tomarse un momento para sí mismos. Mandara Spa, con vistas panorámicas al mar, ofrece tratamientos que van desde masajes con piedras calientes hasta rituales rejuvenecedores.
Por su parte, Vibe Beach Club y Spice H2O son refugios solo para adultos donde pueden tomar cócteles y disfrutar de las vistas panorámicas con menos gente. Y, para los que desean una experiencia todavía más tranquila, lugares como el Observation Lounge son el lugar idóneo para leer, relajarse y descansar. Incluso, el Waterfront o el Ocean Boulevard animan a los pasajeros a desconectar del estrés diario con paseos cerca del mar.
5. Vacaciones sin complicaciones
Con la mejora Free at SeaTM de NCL, los huéspedes disfrutan de la mejor relación calidad-precio en el mar, con barra libre ilimitada, cenas especiales, WiFi de alta velocidad con tecnología Starlink y créditos para excursiones en tierra. Además, NCL navega a casi 350 destinos en todo el mundo, llevando la filosofía JOMO más allá del Caribe. Una experiencia, sin duda, que merece la pena vivir.
Para obtener más información sobre la galardonada flota de 20 barcos de la compañía y sus itinerarios por todo el mundo, o para reservar un crucero, puedes contactar con un agente de viajes o visitar la web de NCL www.ncl.com.
Síguele la pista
Lo último