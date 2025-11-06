La pista de hielo más grande de Europa está en España: 4200 metros cuadrados, perfecta para navidad y con DJ incluido
Una pista de hielo que, aparte de batir un récord, es de lo más variopinta.
Si todavía no sabes qué hacer estas navidades y quieres un plan divertido para hacer con familia, amigos o pareja, nosotros te traemos una gran idea: ¿te gusta patinar sobre hielo? Si la respuesta es sí, estás de suerte.
En España se encuentra la pista de hielo más grande de todo Europa. Con más de 4200 metros cuadrados, este lugar tiene una capacidad de hasta 1500 personas y, solamente las navidades pasadas, recibió a más de 100.000.
Unas Navidades congeladas
Esta pista de hielo es Madrid On Ice, situada tal y como su nombre indica en Madrid. Para ser más exactos, se encuentra en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, propiedad del Atlético de Madrid.
Desde el 22 de diciembre hasta el 11 de enero, parte del famoso estadio va a estar transformado en una pista de hielo preparada para el uso de todos. Además, al igual que el año pasado, se van a ofrecer muchos más tipos de planes para todas las edades, tales como sesiones de DJ o diferentes actuaciones infantiles.
Debido a que es una experiencia con una finalidad navideña, la organización del evento ha decidido que también va a haber diferentes puestos de comida típica de dichas fechas tales como chocolate con churros, castañas asadas y más del estilo, por lo que va a ser una pista de hielo de lo más completa.
Además de todos los servicios que ofrece, lo bueno que tiene esta pista de hielo es su accesibilidad debido a la propia parada de metro a la que da nombre el propio estadio. Además, por si esto no fuese suficiente, hay otras dos paradas a tan solo diez minutos a pie (líneas 2 y 5), varias líneas de la EMT y autobuses interurbanos y aparcamiento gratuito para quien decida llevar su coche.
A la espera de que se anuncien los horarios de apertura, se espera que se repitan o se aproximen lo más posible a los del año pasado, donde la pista abría de 10:00 a 21:00 (excepto festivos). Por otro lado, la entrada va a costar 17 euros sin contar gastos de gestión.
Con todo lo que ofrece y las facilidades que tiene para poder llegar a ella, Madrid On Ice es un plan ideal para los fríos días navideños en los que no tienes nada que hacer y te apetece pasar un rato agradable. Además, en caso de que no seas un experto del patinaje o simplemente te de miedo, es posible alquilar un andador en la propia pista, por lo que no hay de qué preocuparse.
Experiencias más allá de los patines
Aunque el plan de patinar no te llame excesivamente la atención, el recinto ofrece una gran cantidad de opciones como las que hemos mencionado anteriormente, por lo que independientemente de que vayas a patinar o no, siempre puedes ir allí a hacer cualquier otra actividad.
Además, si por alguna casualidad eres seguidor del Atlético de Madrid o simplemente te gusta el futbol, esta es una actividad única para poder visitar el estadio desde dentro, aunque no sea al completo.
Madrid On Ice no es solamente un lugar para patinar, sino un evento con la intención de crear un punto de encuentro en el que todos podamos disfrutar de nuestras Navidades. No busca pasar el rato, sino crear una experiencia.
Síguele la pista
Lo último