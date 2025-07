La piscina más grande de Sevilla está en un parque acuático, parece que está en mitad del mar y es perfecta para ir con niños

Ahora que el verano se ha instaurado definitivamente, las piscinas se convierten en nuestros mejores amigos para darnos un buen chapuzón, pasar un rato o el día entero. Quienes no tienen la suerte de tener una en su propia casa deben buscar otras alternativas como la playa, las opciones públicas o las piscinas naturales. En el caso de estar en Sevilla, el tema del mar se vuelve más complicado y una piscina municipal no siempre es demasiado apetecible. Que no cunda el pánico, porque hemos encontrado la piscina definitiva.