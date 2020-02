¿Te ha pillado el toro? 100 ideas para San Valentín

Visita uno de los mejores spas del mundo

El wellness es el nuevo lujo que a través de experiencias despiertan los 5 sentidos y posiciona este tipo de turismo como uno de los más importantes. ¿Por qué no disfrutarlo con tu pareja en San Valentín? Anímate…

Esquí de vértigo de la mano de tu pareja

De la India a Chile, pasando por Italia y nuestros Pirineos, estas son las estaciones que más gustan a todos los viajeros para hacer esquí. ¿Os apasiona el esquí a ti y a tu pareja? No podéis dejar de hacer estos planazos en San Valentín…

Haz una escapada con tu pareja a Laguna Negra, el paraje más misterioso de Soria

Abruptas rocas, pinos centenarios y esas aguas de un profundo azul oscuro como la propia noche, de la que toma su nombre misterioso. Así es la Laguna Negra de Soria, un paraje natural que, por su enigmático perfil, ha sido caldo de cultivo de tenebrosas leyendas. Descúbrelas todas de la mano de tu pareja.

Pasa una noche inolvidable en el hotel más pequeño del mundo

Poco más de 50 metros cuadrados y como mucho una pareja por noche. El hotel más pequeño del mundo según el Record Guinness está en Alemania, y tiene una historia que merece ser descubierta…

Encuentra al amor de tu vida a bordo de un avión con este ‘Tinder con alas’

¿Se acerca el día de San Valentin y todavía no has encontrado la pareja perfecta? No desesperes, ahora más que nunca: el amor está en el aire. La aerolínea española Plus Ultra ofrece ‘citas en el aire’ para que encuentres al amor de tu vida.

Haz paracaidismo con tu pareja: una experiencia inolvidable

¿Has soñado alguna vez con volar? Con esta experiencia extrema puedes dejar de soñar y pasar a la acción viviendo una de las sensaciones más increíbles del mundo. Esta actividad, la más extrema y vertiginosa, os pondrá a prueba como pareja en tan solo 45 segundos.

Puenting y bungee punting al lado de tu pareja: adrenalina asegurada

Es otra de las experiencias que, si tú y tu pareja sois aventureros natos, no podéis dejar de hacer para vivir una experiencia en pareja inolvidable. El puenting se conforma como otra forma de salto al vacío, pero esta vez sujetado por diversos arneses y cuerdas a un puente para que la seguridad esté garantizada al 100%.

Rafting: para las parejas apasionadas de los deportes acuáticos

Esta actividad de aventura, consistente en el descenso de ríos de aguas bravas en una barca de gran resistencia a los golpes, es la experiencia ideal para aquellas parejas que les encanten los deportes de agua, y además, con riesgo. Así que ya sabéis, subiros a la barca y prepararos para una de las sensaciones más vertiginosas al descender por los ríos más bravos y salvajes.

Disfruta del Zip-Line, una experiencia en pareja inolvidable

Para todos los adictos a la adrenalina el Zip-Line puede resultar una experiencia abrumadora para hacer en pareja. Esta actividad consiste en un descenso por cables de acero que conectan dos puntos de montañas opuestas.

Visita uno de los 40 países mas bellos del mundo

Costa Rica ha sido elegida como el país más lindo del mundo por delante de Islandia y Nueva Zelanda. Pero además, se han incluido otros países de Latinoamérica: Argentina, Chile, República Dominicana, Venezuela o Brasil. Dentro de la lista, España ocupa la décima posición. Así que si no eres un gran viajero… atrévete a descubrir España.

Sube la temperatura de tu relación visitando un Museo Erótico

Qué mejor plan para el 14 de febrero, que ir con nuestra media naranja a un museo erótico en el que descubrir nuevas formas de expresar el amor y subir la temperatura de la relación.

Un hotel para cada historia de amor

De Málaga a Barcelona, celebra San Valentín con planes originales en uno de los hoteles más románticos de nuestro país con el que pasar un fin de semana inolvidable al lado de vuestra pareja.

Haz una ruta por Valladolid siguiendo el rastro de dos mujeres poderosas

Emprende una ruta por el corazón de Castilla para repasar la Historia que se cuela entre los gruesos muros de sus fortalezas, los ecos que flotan sobre sus campos amarillos y el pasado orgulloso que se esconde bajo la bruma de estas ciudades que te enamorarán.

Visita uno de los Geoparques UNESCO de España

España es el segundo país del mundo con más Geoparques, únicamente superado por China. Por eso, si no sabes aún que hacer por San Valentín te ofrecemos que disfrutes de uno de estos 5 geoparques españoles que, estamos seguros, os dejarán de piedra.

Comete un cocido maragato en Castrillo de los Polvazares

Para los amantes de la gastronomía proponemos una escapada a uno de los pueblos más bonitos de España y que, además, tiene uno de los cocidos más peculiares y sabrosos de todo el territorio.

Disfruta de un concierto a la luz de las velas con Candlelight

Para los más románticos ofrecemos Candlelight, conciertos íntimos de música clásica que reúnen las mejores composiciones de Beethoven, Mozart, Vivaldi, Chopin, Debussy o Schubert en localizaciones de ensueño…

Llévale a cenar a Jhonny Rockets, las hamburguesas más famosas de Los Angeles que han llegado a Madrid

La exitosa cadena acaba de desembarcar en Madrid, concretamente en el número 117 de la calle Fuencarral. Y si en aquel primer restaurante de Los Angeles todos dejaban sus problemas en la puerta para disponerse a disfrutar, en Madrid va a ocurrir lo mismo.

¿Solo en el día del amor? Visita una de las 10 ciudades europeas donde más se liga

Deja de ser un espectador del amor y pasa a la acción con estas 10 ciudades europeas en las que más se liga. Así que deja de quejarte y encuentra al amor de tu vida en pleno San Valentín.

Viaja a la Toscana más moderna con tu pareja sin salir de Madrid

El nuevo italiano del centro de Madrid para tener en tu radar que llega para reivindicar las recetas más icónicas del país, pero siempre con un puntito de modernidad bien aplicada. ¡Es hora de viajar con el paladar con tu pareja!

Visita uno de los tres mejores destinos españoles según el New York Times

Asturias, Menorca y Val D'Aran son los enclaves patrios que se han colado en la lista de los favoritos para este año según el prestigioso periódico estadounidense. ¿Te atreves a disfrutarlos de la mano de tu pareja?

Atrévete con uno de estos hoteles con chimenea para un plan íntimo con tu pareja

Si algo bueno tiene el frío es que obliga a buscar la calidez. Es tiempo de arremolinarse bajo la manta y asistir al crepitar del fuego, mientras los copos se deslizan al otro lado de la ventana. En estos hoteles desperdigados por el planeta las horas pueden ser eternas a la orilla de la chimenea con la compañía de tu pareja y una buena copa de vino.

Sueña con uno de estos siete lugares en Huesca

Aragón se deja querer ofreciéndonos un sinfín de rincones formidables a lo largo y ancho de su extenso territorio, en el que podemos encontrar una gran diversidad de lugares gracias a la enorme variedad de paisajes que atesora. Te animamos, si no tienes plan, a que descubra alguno de ellos.

Vive la Fiesta Vermutera por San Valentin

Para los aficionados a esta deliciosa bebida de aperitivo, la bodega Martínez Lacuesta propone una divertida experiencia en torno a su extensa colección de vermuts y la mejor gastronomía. Será el próximo 16 de febrero, a partir de las 12h, en su parque de barricas, se podrá disfrutar de música en directo mientras descubre los mejores maridajes de sus vermuts y pinchos confeccionados en la propia bodega. Puedes adquirir las entradas a través de aquí, al precio de 26 euros.

Déjate enamorar por el encanto de Ibiza

El municipio brinda una variedad de localizaciones, actividades y destinos para disfrutar en parjea: áreas de picnic como la de Sant Carles, granjas ecológicas, paseos a caballo, actividades de kayak o esnórquel… ¡Todo es posible para la diversión en pareja!

Experiencias inolvidables en hoteles especiales

El Hotel VP Plaza España Design 5* ofrecerá varios paquetes exclusivos de alojamiento para vivir una velada inolvidable, que incluirán, entre otras experiencias, juguetes eróticos de la marca Satisfyer® para cada miembro de la pareja.

Sube a la azotea de los enamorados

Ginkgo Sky Bar, el restaurante del hotel, ofrecerá además el 14 de febrero tres propuestas gastronómicas con vistas al cielo de Madrid y live music con los éxitos más románticos. Del 10 al 16 de febrero se podrá degustar en Ginkgo un singular cóctel afrodisíaco de autor: “True Love”.

El spa en Barcelona nunca falla

En Majestic Hotel & Spa Barcelona las parejas podrán disfrutar de una copa de cava rosado acompañada de las Tapas del Chef en La Dolce Vitae, que tendrá un precio de 60 euros por pareja y estará disponible de 18:00 a 19:30 horas bajo reserva. La celebración perfecta no podría pasar por alto la cena más romántica, por ello Restaurant SOLC deleitará a los enamorados con un menú especial maridado con una botella de cava rosado que hará las delicias de cualquier paladar (60 euros por persona). Ya en la habitación, el amenity creado especialmente para San Valentín les dará la bienvenida, dispuesto a poner la nota dulce a una noche que promete ser inolvidable.

El encanto de Una vela aromática y un Gin & Tonic Premium

Gin Mare ha diseñado un pack pensado para organizar la noche más especial del año además de ser el regalo perfecto del día de los enamorados. Este incluye una botella de 700ml de esta ginebra mediterránea y una vela aromática, Edición Botánicos, de tomillo.

Se trata de una vela producida por Vila Hermanos en exclusiva para Gin Mare, basándose en uno de los cuatro característicos botánicos de este destilado, junto a la albahaca, el romero y la oliva arbequina. Cada vela produce una fabulosa fragancia gracias a su alto contenido de perfume, con un impactante tiempo de quemado. Está fabricada a partir de cera vegetal –sin base de petróleo, cera de parafina y grasa animal –y su lenta combustión permite desarrollar todas las notas olfativas que dan vida a su perfume.

Dos ubicaciones y un mismo día

San Valentín es el día más reservado del año y por ello Álvaro Castellanos e Iván Morales han preparado una propuesta gastronómica para conquistar los paladares más exigentes. Además, este año y por primera vez el menú especial de San Valentín además de estar disponible en Arzábal Museo también estará disponible en taberna Arzábal, el buque insignia del grupo desde hace una década al lado de El Retiro.

Un San Valentin Frizzante

La marca Lolea Rosé ha el acompañamiento perfecto para este día tan especial para los enamorados. Por ello propone la variedad nº5 de Lolea Rosé para brindar con tu pareja. Una refrescante bebida dulce y floral elaborada con ibisco y notas de jengibre.

¿San Valentín con un grupo de desconocidos?

La originalidad de los regalos da cada vez más peso a las experiencias y menos a los objetos físicos. WeRoad propone un plan para pasar el día del amor descubriendo un nuevo destino en un viaje con un grupo que se forma a través de redes sociales. Descubrir el parque nacional de Tortuguero en Costa Rica o viajar a Japón para conocer a fondo la historia de Hiroshima son algunas de las razones por las que un viaje es un regalo perfecto para la pareja o para uno mismo. Especialmente con los descuentos de San Valentín que WeRoad ofrecerá en su web desde el 14 hasta el 16 de febrero.

El día de San Valentín no se cocina

El market-place gastronómico en torno al cual se reúnen los mejores caterings de la Madrid y Barcelona, pone a disposición de todos sus clientes una variada oferta de menús y propuestas culinarias especiales para el día de los enamorados. Elaborados por los mejores caterings nacionales, estos menús podrán ser contratados en tres simples pasos a través de la web de FUDEAT. Sólo hace falta seleccionar la opción de San Valentín y la propia web te facilitará una selección de alternativas diseñadas para sorprender en un día tan especial.

Cocktail especial en una fecha especial

NH Collection Paseo del Prado quiere celebrar San Valentín brindando. Para ello, del 14 al 16 de febrero cuenta en su espacio de coctelería con una propuesta creada para la ocasión: el cóctel Bramble. El barman Carlos García que dirige este concepto de coctelería enmarcado en Suite&Tea, ha elaborado este cóctel a base de ginebra, Sour y un chorrito de Licor para que quede en degradado. El toque final lo dan las moras y el limón.

Planes alternativos en una bodega

En las bodegas de Ramón Bilbao (Rueda y Haro) y Mar de Frades (Rías Baixas) tenemos planes específicos para San Valentín, como catas con chocolate, cursos de introducción al vino o una interesantísima propuesta a partir de la gastronomía gallega.

Grandvalira en pareja

Para sentirnos totalmente conectados con la naturaleza, podemos practicar mushing, un trineo tirado por perros en el cual podremos ir con nuestra pareja mientras un guía nos lleva por caminos boscosos y llenos de nieve con los únicos sonidos de los perros y el crujir de la nieve. Si nos sentimos más cañeros, podemos subirnos a una moto de nieve para una excursión, de día o de noche, en la que podremos recorrer la montaña salvaje guiados por un monitor profesional que nos indicará los caminos por dónde ir.

Cuatro escapadas románticas con AC Hotels para enamorar en San Valentín

Ciudades tan dispares como Florencia, Niza, Ponferrada y Tudela ofrecen una gran oferta cultural y arquitectónica ideal para escaparse el día de los enamorados.

Sorprende con una propuesta gastronómica sin igual

El lugar no podía ser otro que en La Despensa de Etxanobe. Se trata de un espacio cosmopolita con aire neoyorquino que invita a disfrutar en un ambiente relajado e informal.

Sólo el 14 de febrero, día de los enamorados, será la ocasión única para disfrutar de este propuesta elaborada para esta fecha especial. Se trata del plato que han denominado como ‘El deseo de La Despensa’: tartar de ostras y trufas acompañado de ñoquis de canela, esferas de jengibre y nabo con virutas de jalapeño (36€). Una combinación que no dejará indiferente.

Celebra San Valentín en uno de los pueblos más bonitos de España

En España hay lugares que desprenden magia y encanto en cada esquina, parajes de ensueño que ofrecen paz y tranquilidad para disfrutar del espacio y de tu pareja. Las 79 localidades de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España ofrecen destinos idóneos para pasar un San Valentín en el que enamorarte también de los paisajes y de las tradiciones.

Vive una noche mágica con tu pareja en Mandarín Oriental

Es una fecha en la que se celebra el amor y que sirve para desconectar de la rutina y dedicar tiempo a esa personal especial. Por eso Los hoteles Mandarin Oriental alrededor del mundo invitan a disfrutar de este día en pareja con los planes más románticos y exclusivos. Descúbrelos…

Haz un picnic por el Parque del Retiro de Madrid

Coge una manta, prepara el mejor picnic y sorprende a tu pareja con una velada especial en uno de los parques más famosos de Madrid. ¿Que mejor lugar para enamorarse un día más que el Palacio de Cristal?

Sorpréndele con un plan de peli y manta

A veces uno de los mejores planes para hacer con tu pareja el día de San Valentín es quedarse en casa, ver esa película que tanto os gusta mientras coméis palomitas y disfrutar de un momento de amor con la persona que más quieres…