Piel suave todo el verano: depiladoras de luz pulsada Braun con rebajas de 300 euros por el Amazon Prime Day

Cada vez que llega el buen tiempo, los planes surgen de la nada, un fin de semana playero, una tarde en la piscina que se alarga o el momento de ponerse ese vestido ligero que tanto te gusta. Todo es perfecto hasta que recuerdas que no estás depilada. Quienes usan la cuchilla conocen de sobra esa rutina pesada de repasar cada dos por tres, lidiar con la piel irritada y ver cómo el vello asoma de nuevo justo al día siguiente. Por otro lado, sufrir los tirones de la cera o las depiladoras eléctricas para rascar un par de semanas de tranquilidad tampoco parece el mejor plan del mundo.

Por suerte, ahora las cosas se pueden hacer de otra manera. Imagina pasar las vacaciones olvidándote de todo esto y manteniendo tu piel impecable dedicando solo diez minutos semanales, tranquilamente en tu sofá y sin enterarte de ninguna molestia. Esta opción se ha convertido en la aliada perfecta para lucir unas piernas perfectas sin depender de nada más: las depiladoras de luz pulsada de Braun. Coincidiendo con el Amazon Prime Day el 23 y 26 de julio, puedes conseguir estos dispositivos con atractivos descuentos de hasta 300 euros¹, una ocasión inmejorable para transformar por completo tu rutina de cuidado personal.

Descubre las depiladoras de luz pulsada Braun con hasta 300€¹ de descuento en el Amazon Prime Day

¿Qué es la tecnología IPL y cómo funciona?

Luz Pulsada Braun (IPL). / D.R.

Si estás valorando dar el paso, es completamente normal que quieras saber cómo actúa la tecnología de luz pulsada intensa o IPL. El principio en realidad es bastante fácil de comprender, el aparato emite unos pulsos de luz suaves que penetran en la piel hasta que los absorbe la melanina del propio vello. Al llegar al folículo, esa luz se transforma en un calor tenue que va debilitando la raíz de forma progresiva, adormeciéndola para frenar el crecimiento del vello de manera natural.

Con este sistema, logras una piel lisa, sedosa y libre de vello durante meses. La ventaja clave en comparación con los métodos de siempre es que los resultados se van acumulando. Al principio te bastará con una sesión cada dos semanas y, a medida que el vello disminuya, los repasos se irán distanciando mucho más en el tiempo.

Por su parte, el láser de cabina funciona muy bien, pero exige organización, como cuadrar horarios, desplazarte al centro estético y afrontar un gasto continuo por cada zona que quieras tratar. La alternativa de Braun te da esos mismos resultados desde casa, eliminando cualquier complicación. Tú marcas el momento y el sitio, haciendo un único pago que terminas amortizando en muy poco tiempo.

Para ver de forma clara qué aporta cada opción, conviene analizar sus diferencias principales:

Uso doméstico, cuando y donde quieras

Requiere citas en clínica especializada

Cuerpo completo en 10 minutos

Sesiones más largas por zonas

Una sola inversión inicial

Coste por sesión, indefinido

Sensor que adapta la intensidad al tono de piel

Menos adaptable a distintos tonos

Prácticamente indolora

Puede provocar sensación intensa de calor

Avalada por dermatólogos (Skin Health Alliance)

Aplicación profesional supervisada

La tecnología IPL de Braun: lo que la hace diferente

Con sensor inteligente SkinProtect y distintos modos de intensidad. / D.R.

Que Braun sea el referente en este campo no es fruto de la casualidad. Llevan años puliendo sus tecnologías para que las sesiones sean totalmente seguras, rápidas y comodísimas de realizar en casa. Estas son sus características principales:

Sensor inteligente SkinProtect: Analiza tu tono de piel continuamente, unas 80 veces por segundo, regulando de forma automática la potencia de los disparos para que el tratamiento sea uniforme y seguro.

Analiza tu tono de piel continuamente, unas 80 veces por segundo, regulando de forma automática la potencia de los disparos para que el tratamiento sea uniforme y seguro. Distintos modos de intensidad: Permiten amoldar la potencia según el lugar de aplicación, ya que la sensibilidad cambia por completo si pasas de las piernas a las axilas o a las zonas del rostro.

Permiten amoldar la potencia según el lugar de aplicación, ya que la sensibilidad cambia por completo si pasas de las piernas a las axilas o a las zonas del rostro. Cuerpo completo en 10 minutos: La rapidez entre disparo y disparo te permite repasar las zonas principales en el mismo tiempo que tardarías solo en ir al centro de estética.

La rapidez entre disparo y disparo te permite repasar las zonas principales en el mismo tiempo que tardarías solo en ir al centro de estética. App con calendario de sesiones: Te ayuda a organizar tus sesiones, te manda recordatorios al móvil y hace un seguimiento personalizado para que mantengas la constancia ideal.

Te ayuda a organizar tus sesiones, te manda recordatorios al móvil y hace un seguimiento personalizado para que mantengas la constancia ideal. Avalada por dermatólogos: Toda su línea cuenta con el sello y la homologación de la Skin Health Alliance, asegurando el máximo cuidado para tu piel.

Con esta tecnología, se consigue reducir hasta el 95% del vello en solo 3 sesiones si sigues las pautas de uso aconsejadas².

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Braun Silk·expert Pro 5: con hasta 300€ de descuento en el Amazon Prime Day

Braun Silk·expert Pro 5 destaca como una de las elecciones más completas de la marca. / D.R.

Si buscas la opción más recomendada para aprovechar las rebajas de este evento, la Braun Silk·expert Pro 5 destaca como una de las elecciones más completas de la marca.

La tecnología más veloz de la marca: Ideal para completar una sesión de pies a cabeza en tan solo 10 minutos.

Ideal para completar una sesión de pies a cabeza en tan solo 10 minutos. Eficacia a corto plazo: Con el uso constante, empezarás a notar los resultados visibles a partir de la segunda sesión.

Con el uso constante, empezarás a notar los resultados visibles a partir de la segunda sesión. Máxima seguridad cutánea: Incorpora sensores que leen la piel continuamente para equilibrar la potencia de la luz, añadiendo además un filtro de protección contra los rayos UV.

Incorpora sensores que leen la piel continuamente para equilibrar la potencia de la luz, añadiendo además un filtro de protección contra los rayos UV. Sesiones confortables: Sus tres niveles ajustables hacen que las sesiones sean suaves e indoloras, incluso en las partes más sensibles del cuerpo.

Sus tres niveles ajustables hacen que las sesiones sean suaves e indoloras, incluso en las partes más sensibles del cuerpo. Versatilidad completa: Viene con accesorios pensados para actuar con precisión en zonas delicadas como el rostro, el área del bikini, las axilas o el pecho.

Viene con accesorios pensados para actuar con precisión en zonas delicadas como el rostro, el área del bikini, las axilas o el pecho. Equipamiento muy completo: El pack trae un estuche ideal para guardarlo todo, cuatro cabezales diferentes para amoldarse a cada curva y una cuchilla Gillette Venus para preparar la piel.

El pack trae un estuche ideal para guardarlo todo, cuatro cabezales diferentes para amoldarse a cada curva y una cuchilla Gillette Venus para preparar la piel. Calidad de fabricación: Con diseño e ingeniería alemana, ofrece total tranquilidad de uso y una garantía de cinco años.

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Lo que dicen quienes ya la han probado

Las valoraciones en las tiendas online reflejan la buena experiencia de los usuarios. De hecho, la Braun Silk·expert Pro 5 cuenta con una puntuación media de 4,5 sobre 5 estrellas basada en miles de opiniones de compradores reales. Estas son algunas de sus reseñas³:

"Después de casi 1 año de uso, puedo decir que esta máquina es un antes y un después en la depilación. No duele absolutamente nada y las sesiones son bastante rápidas."

"Después de 2 meses de uso, prácticamente sin vello. ¡Espectacular! Una vez que te acostumbras es superfácil y rápido."

"La mejor compra que he hecho en mi vida. Desde la semana 2 ya veía resultados: el vello crecía más lento y débil."

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Preguntas frecuentes sobre la depilación IPL de Braun

¿En qué tipo de vello y piel funciona mejor la tecnología IPL?

La luz pulsada suele ser más eficaz en personas con vello oscuro y piel clara, ya que el contraste facilita la absorción de la luz. En tonos de piel más oscuros o vello muy claro (rubio, pelirrojo o canoso), los resultados pueden ser más limitados.

¿Cada cuánto tiempo hay que hacer las sesiones al principio?

En las primeras semanas, lo habitual es realizar sesiones de forma regular (aproximadamente cada dos semanas). Con el tiempo, a medida que el vello se debilita, los tratamientos se van espaciando progresivamente.

¿Se puede usar el dispositivo en verano o con la piel bronceada?

Se puede utilizar, pero es importante tener precaución si la piel está recientemente expuesta al sol o muy bronceada. En esos casos, suele recomendarse ajustar la intensidad o esperar unos días para evitar irritaciones.

¿La depiladora IPL requiere mantenimiento?

No requiere mantenimiento complejo. Basta con limpiar el cabezal después de cada uso y conservar el dispositivo en un lugar seco y protegido.

¿Cuándo se empiezan a notar los resultados?

Los resultados varían según la persona, pero muchas personas comienzan a notar una reducción del crecimiento del vello tras las primeras sesiones, con cambios más visibles a medida que avanza el tratamiento.

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Disfrutar de una piel suave y cuidada durante todo el verano no tiene por qué depender de citas de última hora ni de métodos dolorosos. Dedicando unos pocos minutos a la semana en casa, consigues total comodidad y te olvidas del vello para siempre. Los descuentos del Amazon Prime Day son la oportunidad ideal para dar el paso, beneficiarte de rebajas históricas de hasta 300 euros¹ y empezar a vivir el verano a tu manera.

¹ PVP y promoción son potestad exclusiva del distribuidor. P&G solo recomienda.

² Siguiendo la rutina de uso recomendada. Los resultados individuales pueden variar.

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³ Basado en los datos de la App referentes a la autoevaluación de los consumidores.