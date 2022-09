Perú conquista Madrid: bienvenidos a la Ruta del Pisco

Madrid se come con las manos. Abierta, canalla, gamberra, loca, divertida. Muy callejera. Street food para rockanrollear. Disfrutar. Y chuparse los dedos. Porque la gastro más underground va de eso. De saborear y pasarlo bien. Bocadillos, rolls, baos, perritos calientes o tacos. El buen rollo está servido.

The Lobstar. Bocata de Langosta para todos

The Lobstar apuesta por democratizar la langosta. Que no es un producto de lujo, nos dicen. Aunque sepa de lujo. Que tenemos que aprender a disfrutarlo en cualquier momento. El lobster roll es la estrella de la casa. O lo que es lo mismo, el bocadillo de bogavante. Puro New England.

Las que sirven en este local de la calle Carranza llegan de Boston. Y es aquí donde las cuecen. Esto se traduce en producto fresco. Para comer con las manos. Mancharse. Y volverse a manchar. Para acompañar con pepinillos dulces, palitos de boniato o patatas fritas. Mientras esperamos el roll, unas almejas casino, que gratinan con mantequilla y bacon. Inolvidables. Carranza, 4. Madrid.