Pasea Madrid 2026 abre reservas: así puedes conseguir entradas gratis para visitar búnkeres, palacios ocultos y jardines históricos

No es necesario registrarse previamente para solicitar plaza, pero sí se pide a los solicitantes rellenar un formulario con los siguientes datos: nombre y dos apellidos, número de DNI, NIE o pasaporte, número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico. Entre los requisitos establecidos también se especifica que solo es posible registrarse en cada temática una única vez y hasta un máximo de tres diferentes.