Así es el parque más pequeño y tranquilo de Madrid: de los pocos jardines aristocráticos del siglo XVIII que aún se conservan

El ritmo no para en Madrid. Si has viajado a la capital, te habrás dado cuenta que no existe tal cosa como la calma. Y es que no hace falta que siquiera organices nada antes de salir de casa, pues la ciudad te ofrece innumerables planes en cada esquina. Visitar un parque, conocer un museo o perderte por las calles más emblemáticas de la capital son algunas de las cosas que puedes hacer por Madrid. Eso sí, si quieres alejarte del bullicio de la Gran Vía o hacer lago diferente que pasear por El Retiro, que sepas que también hay plan para ti.