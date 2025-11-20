Más de 40 atracciones, pista de hielo y un belén gigante: así es el parque temático que no puedes perderte esta Navidad en Madrid

No es un secreto. Una vez se acaba Halloween y pasa el Día de Todos los Santos, la capital ya se prepara para una de las épocas más especiales del año: la Navidad. Con el alumbrado navideño vienen miles de actividades que, por desgracia, no están presentes el resto del año en Madrid, por lo que resulta crucial apuntarlas en el calendario para poder disfrutar de ellas sin que se nos escapen.