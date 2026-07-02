El parque acuático hinchable más grande de España está en Toledo y tiene 17.000 metros cuadrados: abierto de lunes a domingo, tiene zona de bungalows para pernoctar y campamentos infantiles

Llega el verano, las temperaturas no hacen más que subir y aquellos que vivimos en una zona de interior ya no sabemos cómo refrescarnos. La playa está demasiado lejos, las piscinas municipales muy saturadas y los centros comerciales tres cuartos de lo mismo. Pero por suerte hay planes que trascienden todo esto, como los parques acuáticos. Y si ya nos vamos al parque acuático hinchable más grande de España, mejor aún.

Sara Fernández García

El Agua Park Toledo cuenta con más de 17.000 metros cuadrados de superficie, está lleno de toboganes, piscinas y zonas de descanso donde el verano se vive de otra manera. Hasta finales de agosto o principios de septiembre -dependiendo de la climatología de cada año-, cualquier puede disfrutar de un día muy especial en el Polideportivo Municipal de El Casar de Escalona. Además, este año incorpora una zona de bungalows para aquellos que quieran pernoctar.

Vista de Toledo / Istock / Sean G. Xu

Horarios y tarifas

Está abierto de lunes a domingo con diferentes tarifas. De lunes a viernes cuesta 18,90 euros y sábados y domingos, 21,90; mientras que las reducidas oscilan entre 14,90 y 18,90 euros. En cuanto a horarios, abre sus puertas entre las 12:00 y las 20:00 horas, aunque las atracciones cierran a las 19:00 horas. También cuenta con un campamento para los más pequeños, que podrán dormir en tiendas de campaña al aire libre y disfrutar de actividades y excursiones.

Se trata de "una experiencia inolvidable llena de diversión, aventura y aprendizaje", como detallan desde la página web. Toboganes enormes, circuitos de obstáculos sobre el agua, zona infantil, área de descanso con tumbonas y ambiente tipo playa, restaurante y terraza para recargar energías... Todo eso y mucho más es lo que ofrece este gigantesco parque, desde donde recomiendan llevar escarpines o chanclas por lo que puede calentarse el suelo.

Otros parques acuáticos en la zona

Al ubicarse a solo una hora de Madrid, este parque recibe muchísimos visitantes durante el verano. Al igual que el Aquópolis de Villanueva de la Cañada, considerado de los más completos del centro peninsular. Cuenta con toboganes de gran altura, piscina de olas, un río lento, zona infantil de gran tamaño y amplias zonas de césped, con entradas generales a 39,90 euros y reducidas desde 19,90; siendo gratuitas para niños por debajo de un metro de altura.

También puede ser una opción el Parque Warner Beach de San Martín de la Vega, también en Madrid. Que además de tener piscina de olas, toboganes y zonas familiares, tiene la temática de personajes Warner como los Looney Tunes. En Ciudad Real está en Playa Park, con toboganes de distintas intensidades, piscina de olas, río lento, zona infantil y algo muy importante, bastante sombra. Cualquiera es una buena opción para los que vivimos en el centro peninsular y queremos pasar un verano divertido y algo más fresquito.