El Palacio Real de Madrid amplía su recorrido con un espacio nunca antes visto: así puedes visitarlo

Para la ocasión, Patrimonio Nacional ha recuperado un conjunto decorativo de cuatro piezas que no se reunían desde hace más de dos siglos: dos mesas, un sillón real y un taburete ministerial, todos ellos elaborados por el ebanista José Canops. Algunas de estas piezas se encontraban en el propio Palacio Real y otras en el Palacio de El Pardo. "Siempre se hace hincapié en las salas donde el rey Carlos III comía, cenaba, dormía o se vestía. A partir de ahora será posible ver también dónde trabajaba", explicó Mario Mateos, conservador del Palacio Real de Madrid y jefe de Servicio de Artes Decorativas.