Navipark Móstoles se corona como la gran novedad gratuita de esta Navidad: pista de hielo cubierta y Villa de Papá Noel

El compromiso del Ayuntamiento con la comunidad educativa se refleja también en la invitación que, por segundo año consecutivo, se realiza a los centros escolares de Móstoles. Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria podrán visitar Navipark y disfrutar, de forma totalmente gratuita, de la pista de hielo natural cubierta y del tobogán de trineos. Estas visitas, que se desarrollarán hasta el 18 de diciembre, estarán organizadas por turnos de mañana, de lunes a viernes. Tres de esos turnos, entre las 09:30h y las 13:00h, se han reservado para los Colegios de Educación Infantil y Primaria, mientras que un cuarto turno, de 13:15h a 14:15h, estará destinado a los Institutos de Enseñanza Secundaria. El aforo de cada pase se ha fijado en 100 alumnos en la pista de hielo y un máximo de 50 en el tobogán de trineos, garantizando así que la actividad se desarrolle con seguridad y comodidad. El Ayuntamiento proporcionará todo el material necesario para el patinaje, salvo los guantes y la ropa de abrigo, que cada alumno deberá llevar de forma obligatoria.