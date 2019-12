Navidad y Año Nuevo en Italia: diez eventos imprescindibles

Los tradicionales mercadillos de Navidad nacieron en Alemania y Alsacia en torno al siglo XIV para posteriormente difundirse por todo el arco alpino, incluido Italia. Si quiere saborear su dimensión más auténtica, deberá visitar y conocer los mercadillos de Alto Adigio: de noviembre a enero los originales mercadillos de Navidad de Alto Adigio adornan las calles y plazas de Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico y Vipiteno. Estos lugares, a los que cómodamente se llega en tren, son ideales para sumergirse en un atractivo ambiente lleno de colores, olores y sabores que enardecen el corazón.

Via San Gregorio Armeno, Nápoles – Campania

No menos tradicionales son los mercados de arte belenístico napolitano, un arte que se remonta a finales del siglo XVIII y que se ha mantenido inalterado a lo largo de los siglos: desde comienzos de noviembre hasta la Epifanía, los célebres talleres artesanales de belenes de Via San Gregorio Armeno, toda una institución en Nápoles, exponen figuritas para belenes tradicionales, además de otras creaciones más excéntricas. Además de los históricos talleres de San Gregorio Armeno, durante todo el período de Navidad, el Ayuntamiento de Nápoles organiza “NATALEHANAPOLI”, un extenso programa de eventos con espectáculos de teatro, música y danza, visitas guiadas y numerosos mercadillos de artesanía local y navideña en diversas zonas de la ciudad.

Árbol de Navidad en la Plaza del Duomo, Milán – Lombardía

Por el contrario, en Milán, los mercadillos de Navidad se concentran sobre todo en la Feria degli Oh Bej! Oh Bej, los tradicionales mercadillos de la Fiesta de Sant’Ambrogio, Patrón de la ciudad: que según algunos se remontan nada más y nada menos que a 1288, se reúnen del 5 al 8 de diciembre delante del Castillo de los Sforza. En Milán, las fechas navideñas presentan un denso calendario de eventos y, en particular destacan por tradición, la cita con dos eventos históricos de la ciudad: la Prima della Scala, que se celebra la noche del 7 de diciembre, y el concierto de Navidad en la Catedral, gratuito y abierto al público, la noche del 20 de diciembre.

Matera - Basilicata

Quien quiera disfrutar de sus vacaciones de Navidad en Italia y de su enorme atractivo no puede dejar de visitar Matera y su evocador Pesebre Viviente: todos los fines de semana de diciembre se celebra una representación sacra-teatral de la Navidad en el espléndido marco de los Sassi de Matera, por otra parte Capital de la Cultura 2019 (el acceso al recorrido tiene una duración de 90 minutos y debe ser previamente reservado a través de este enlace). Entre el Sasso Barisano y el Sasso Caveso toma forma un conmovedor itinerario lleno de atractivo y espiritualidad, con la participación de actores que llevan al escenario diversas escenas de la vida cotidiana de la Judea de hace dos mil años.

Árbol de Gubbio - Umbría

La Navidad también es particularmente especial en Gubbio, Umbría, donde la noche del 7 de diciembre de cada año, se enciende el histórico árbol de Navidad, el más grande del mundo. Realizado en las laderas del Monte Igino para llegar hasta las murallas medievales de la ciudad, el árbol es iluminado por más de 700 luces multicolor y cubre una longitud de 750 metros y un espacio de 130 000 m2. Pero en Gubbio, la Navidad no acaba aquí: en la Plaza 40 Martiri se organizan los mercadillos típicos de Navidad, en el barrio medieval de San Martino se monta el tradicional Pesebre y por último, el trenecito y la ruta panorámica desde la cual pueden contemplarse unas vistas especulares de Gubbio y de su árbol de Navidad.

Qué hacer en Año Nuevo en Italia

Palacio de los Diamantes, Ferrara – Emilia-Romaña

Las celebraciones de Año Nuevo en Italia animan las plazas de toda Italia con conciertos, espectáculos y fuegos artificiales. Para asistir a un espectáculo realmente sensacional, puede escoger entre pasar su Fin de Año en Ferrara: la noche del 31 de diciembre, las Murallas están animadas con música, actividades para grandes y pequeños y por el grandioso incendio del Castillo, con escenográficos espectáculos pirotécnicos, cascadas de luces y colores al llegar a medianoche.

Luces de artista, Salerno - Campania

Las luces son también las protagonistas del Fin de Año de Salerno, donde durante todas las fiestas de Navidad (desde mitades de noviembre hasta bien avanzado enero), las calles del centro de la ciudad se iluminan con las fabulosas luminarias y las instalaciones artísticas de temática floral de Luces de Artista.

Via Pescherie Vecchie, Bolonia – Emilia-Romaña

Una de las fiestas de Fin de Año más típicas es la que se celebra en Piazza Maggiore, la plaza mayor de Bolonia, donde se representa en formato teatral la antigua tradición de la Quema del Viejo: un fantoche que simboliza el año recién acabado es quemado en una hoguera para supersticiosamente dejar atrás las miserias del año anterior y desearse un feliz año nuevo. El «Vecchione» es una gigantesca escultura iluminada que se coloca en la plaza los últimos días de diciembre y que permanece allí hasta la cuenta atrás de la medianoche. Las celebraciones en la plaza prosiguen incluso después de la quema y se extienden hasta las calles vecinas con música y espectáculos de artistas callejeros.

Monte Lussari – Friuli-Venecia Julia

Para quien, por el contrario, el día de Año Nuevo en Italia prefiere respirar aire de montaña, puede decantarse por Tarvisio, en la provincia de Udine, y asistir a la procesión de antorchas más larga de los Alpes: la tradicional Procesión de antorchas del Monte Lussari. La procesión se celebra el 1 de enero al anochecer en la localidad de Camporosso: 250 esquiadores descienden por la pista Di Prampero vestidos con trajes tradicionales (capa de lana tirolesa, jersey, medias de montaña y pantalones de lana, botas de clavos y sombreros) iluminados únicamente por la luz de las antorchas. Para la ocasión se celebra también un mercadillo de productos típicos y a las 16:30 la procesión de antorchas infantil.

Umbria Jazz Winter, Orvieto - Umbría

Para acabar, si usted es un amante del jazz, su Año Nuevo ideal se encuentra en Orvieto, donde podrá asistir al Umbria Jazz Winter. Desde el 28 de diciembre hasta el 1 de enero, decenas de eventos animan el centro histórico, con más de 30 bandas y más de 150 artistas internacionales. Música sin parar desde el mediodía hasta bien entrada la noche, jam sessions y eventos en los que el jazz converge con la enogastronomía, son los elementos característicos de la Navidad jazzística de Umbría. Momentos mágicos son el concierto gospel después de la Misa de Año Nuevo celebrada por la tarde en la Catedral, y la Gran Cena de Fin de Año con conciertos antes y después de medianoche.