Museomanía en Madrid: por qué el Prado, el Thyssen y otras galerías no paran de ganar visitantes

Es el epicentro de los museos en España. Madrid no para de aumentar las cifras de visitantes a sus principales pinacotecas. 2025 consolida la buena trayectoria que éstas vienen cosechando desde hace años. Lidera la clasificación El Prado, aunque las cifras son positivas para la mayoría. El centro que dirige Miguel Falomir ha marcado récord con 3.513.430 personas, lo que se traduce en un 1,5% más que en 2024. No es el único que crece. La museomanía en Madrid está en auge.