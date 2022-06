El parque

Una gigante pala roja anclada en la tierra nos da la bienvenida al parque de Serralves en la antigua entrada de la propiedad. Creada por los escultores Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen y clavada en la tierra roja desde 2001, es una de las múltiples esculturas que encontraremos diseminadas por este espacio de nada menos que 18 hectáreas diseñado por el arquitecto Jacques Gréber. Es decir, el propio parque es un museo en sí mismo. Otra de las esculturas más interesantes, y con la que más interactúa el público en el parque, es el ‘Sky Mirror’ de Anish Kapoor, instalada en el Jardim do Relógio do Sol. También han interactuado de lo lindo con los árboles de Ai Weiwei durante el tiempo que han estado expuestos en el parque. Referencia única en el patrimonio paisajístico portugués, cuenta con un lago que ya formaba parte del jardín antes del proyecto de 1932 para el Parque Serralves. A él se llega por un agradable sendero, uno de los tantos que recorren el parque y que invitan a caminatas en contacto con la naturaleza, caminatas adaptadas al tiempo y ganas de andar de cada uno (las hay de 60 minutos, de 120, una de 90 minutos que recorre todas las esculturas del parque…). Fundamental recorrer la Alameda dos Liquidâmbares, que une la Avenida do Marechal Gomes Costa con la gran terraza con vistas al Parterre Central. Sus cerca de 8.000 ejemplares de plantas leñosas (tejos, castaños y alcornoques, entre otros) son el hogar de más de 60 especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios, además de una gran cantidad de especies de invertebrados. En algunas épocas del año hay sesiones de observación astronómica de noche y desde el 22 de junio el parque se ilumina de noche gracias a la iniciativa Serralves em Luz, que planta 25 instalaciones lumínicas a lo largo de un recorrido de tres kilómetros.