El Gran Museo Egipcio vuelve a poner de moda el país de Tutankamón

Es probable que ni siquiera sus propios promotores esperasen tal eco mediático, pero si uno se para a pensarlo, tiene todo el sentido. El Gran Museo Egipcio (GEM), la colección más grande en el mundo de objetos de una sola civilización, es un proyecto ciclópeo que posiblemente se convierta en un icono de similar relevancia a las pirámides de Giza, junto a las que abrirá sus puertas, previsiblemente, el próximo abril, aunque algunas fuentes apuntan al último trimestre del año.

El vasto museo de un millón y medio de metros cuadrados albergará más de 100.000 objetos, entre ellos 30.000 que nunca se habían exhibido antes. Lo que más expectación está levantando es la colección funeraria con 5.000 piezas del Rey Tutankamón, incluidas sus sandalias, su carro y su escudo de piel de guepardo. Será la primera vez en la historia que se exhibirá la colección completa.

El GEM estará ubicado en el borde de la primera meseta del desierto, entre las Pirámides y la ciudad de El Cairo. No solo millones de entusiastas de la cultura egipcia, y los propios medios de comunicación, están mostrando una euforia inusitada ante el proyecto. También muchos operadores de viajes se frotan las manos. Y en muchos casos, la alegría va más allá de lo crematístico. Martha Hahn, propietaria de Enjoy Travel en Florida, declaraba a la publicación Travelmarket Report: "Estoy tan emocionado de que esté tan cerca de las pirámides... Lo he visto en construcción. Tiene un aspecto enorme y muy moderno, y es fácil ver cómo pueden exhibir mucho más de lo que podrían en la ubicación actual del centro de la ciudad en la Plaza Tahrir".

Y es que la nueva ubicación no solo le da más capacidad expansiva al museo. La manera en que se ha planteado la descomunal construcción deja claro que sus responsables se han cuidado mucho de no interferir en la gloriosa vista de las pirámides cuando uno se va acercando al lugar: gran parte de la infraestructura turística está soterrada, de modo que la integración en el milenario paisaje es perfecta. Según publicaba The New York Times, "los egipcios están construyendo como los antiguos faraones para terminar el enorme y muy esperado Gran Museo Egipcio a tiempo para su apertura de gala programada para finales de este año”.



El mejor destino según los medios internacionales

La cadena BBC ha elegido a Egipto como el mejor destino para este año, y la CNN y The New York Times lo han situado en lo más alto de sus preferencias para 2020. Pero la emoción también se vive de puertas para adentro. Según un artículo de la BBC, la apertura del GEM "ha entusiasmado a la población local, por poder experimentar más de su propia historia y compartir los tesoros de la antigua civilización egipcia con nuevos visitantes". Egipto también encabezó la lista de Forbes “Dónde ir después", donde la revista de renombre mundial recomendó 27 países para que los amantes de la aventura visiten en 2020.

Desde Bloomberg, por su parte, incluyen el GEM en una estrategia más amplia que ya lleva tiempo dando alegrías a la república árabe: "El museo es una de varias mejoras que ayudarán al Gobierno egipcio a continuar la tendencia al alza del turismo posterior a la revolución, que recaudó un máximo histórico de 12,5 mil millones de dólares en 2019".

Algunos originarios de Egipto declararon a la BBC que, para ellos, el GEM es una nueva ventana para mostrar los tesoros nacionales de los que se enorgullecen, y en el entorno adecuado. Y se felicitan por la nueva instalación, ya que muchos de los que visitaron el anterior museo lo hicieron en “pasillos estrechos, mal iluminados y sin aire acondicionado, donde se masificaban los turistas”. Y no es de extrañar: el edificio del museo original es de 1902, y desde luego no fue diseñado para asumir a la turba de visitantes que llega cada año de todo el mundo.

Los medios locales también asumen que el GEM será un impulso sin precedentes para el turismo de Egipto. Un reciente artículo del Daily News Egypt señalaba que “el mega museo es considerado uno de los actores más importantes de Egipto para atraer el turismo y revivir la principal fuente de ingresos del país".

Desde el el Egypt Independent, por su parte, apuntan que “el museo ha aumentado las esperanzas de impulsar significativamente el sector turístico de Egipto, atrayendo a una gran cantidad de turistas en 2020”. Desde el Ejecutivo prevén cinco millones de visitantes al año. Vista la expectación que ya está generando el GEM, no parece en absoluto que pequen de optimistas.