Día Mundial de la Abejas: 3 hoteles nos recuerdan su importancia para el planeta

Dependemos de la supervivencia de las abejas y, si no actuamos rápido, corren el peligro de extinguirse. Así de categórica se muestra Naciones Unidas con motivo del Día Mundial de las Abejas, que se celebra hoy en todo el mundo. Por suerte, el turismo sostenible cada vez tiene más fuerza y ya hay hoteles que incluyen talleres y actividades relacionadas con la apicultura en sus políticas medioambientales. Hoy nos acercamos a tres de ellos, miembros de Preferred Hotels & Resorts, en California, Suiza y Manchester.

Comenzamos en Ojai Valley Inn, un increíble hotel californiano rodeado de naturaleza en el que los huéspedes pueden experimentar de primera mano qué se siente al estar dentro de un traje de apicultor y realizar una visita guiada a las colmenas del hotel para aprender sobre la fascinante vida de las abejas. El tour incluye una degustación de miel.

Y seguimos en Manchester, cuya relación con las abejas viene de lejos. En representación del trabajo duro de sus habitantes y de la propia ciudad como un hervidero de actividad -fue cuna de la Revolución Industrial-, la abeja obrera ha sido el símbolo más conocido de Manchester durante más de 150 años. Allí, en honor al Día Mundial de las Abejas de este año, The Lowry Hotel se ha asociado con The Bee Center para patrocinar dos colmenas y comprar miel para el hotel. The Bee Center también ofrece a los huéspedes cursos sobre apicultura y diversas actividades de conservación, como la creación de hábitats y corredores polinizadores para mejorar la biodiversidad.

Terminamos en los Alpes Suizos, donde encontramos The Alpina Gstaad, un hotel a la vanguardia en materia de sostenibilidad desde sus inicios que ofrece a sus huéspedes talleres para descubrir todos los secretos de las abejas alpinas.

The Alpina Gstaad es muy consciente de la gran amenaza que supone el cambio climático para las abejas, así como del papel vital que estos insectos juegan en la conservación de los ecosistemas. Sus talleres los realiza un apicultor local profesional y terminan con la proyección de un documental sobre la coexistencia del hombre y las abejas en el cine privado del hotel.