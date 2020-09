México se muda al Barrio de las Letras de Madrid por una semana

Este es el programa. Apúntatelo bien todo porque hay muchas actividades que te trasladarán a México por unos días.

TALLERES:

ENRAIZARTE, C/ Lope de Vega 3

En Enraizarte, espacio dedicado al arte popular y artesanía de México, se ofrecerán talleres de decoración de nichos y de bordado tipo Tenango. También, en colaboración con la pastelería La Prima Lejana, habrá la oportunidad de beber auténtico chocolate oaxaqueño.

A partir de la época colonial los nichos han sido ampliamente usados a lo largo de América Latina, posiblemente derivados de las pinturas religiosas. Son una especie de caja -de madera o metal- casi siempre con puertas, que sirve como lugar especial para algún objeto o imagen. Aunque su uso está frecuentemente relacionado a la religión, también son ampliamente utilizados como objetos artísticos y decorativos sin propósitos religiosos.

El Tenango es un estilo de bordado mexicano originario del municipio de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, México. Se caracteriza por la combinación de colores y la representación de la flora y fauna; expresan el entorno, la vida, los mitos y los ritos a través del tiempo. Es considera

Es considerado patrimonio cultural de México.

Fechas talleres:

Bordado Tenango: sábados 12 y 26 de septiembre, de 10 a.m. a 1 p.m. Impartido por María Navarro

Decoración de nichos: domingos 6, 20 y 27 de septiembre, de 10 a.m. a 1 p.m. Impartido por Daniela Flores Magón

Precio e inscripción:

El costo de cada taller es de 60€, con todos los materiales incluidos.

También, durante la sesión habrá café, té, galletitas y vermú

Hay cinco plazas para cada sesión.

Contacto: enraizarte.madrid@gmail.com

C./ Lope de Vega 3

GRAN EXPOSIXIÓN DE ALEBRIJES

DE MADRID A OAXACA --“EL SUEÑO DE PEDRO”—

que albergará el espacio MONBULL de la calle Almadén 19.

Esta exposición se inaugura el día 14 de la mano de su artífice, el mexicano Sergio López, para adentrarnos en el mundo del creador de los alebrijes de Oaxaca.

Inspirada en el sueño de Pedro Linares, esta exposición es una reflexión sobre el momento actual y un sugerente modo de decir que el futuro se puede crear.

En la ciudad de Oaxaca, a la edad de 30 años Pedro Linares, cartonero de profesión, enfermó de gravedad. Un largo periodo de postración y fiebres altas mantuvieron a Pedro en un estado de inconsciencia durante el cual soñó con un lugar apacible similar a un bosque en el que todos sus habitantes se convirtieron en seres bizarros. Una especie de animales, pero desconocidos: un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro y todos ellos gritaban una misma palabra: ALEBRIJES.

Se dice que, en este sueño, Pedro se despedía de su mundo. Sin embargo, en su propio velatorio se incorporó repentinamente, se levantó y anduvo, comenzando así su nueva realidad.

“Una historia diferente en la que lo extraordinario y la imaginación marcaron su futuro”.

La exposición combina artesanía, tecnología y audio para sumergir al espectador en un viaje sensorial e inspirador.

Una excelente oportunidad para fascinarse y adquirir piezas únicas elaboradas a mano con la esencia pura de México: máscaras que simbolizan las alucinaciones o alebrijes auténticos del más reputado maestro-creador y su escuela de Oaxaca.

Sergio López

León, Gto. México 1971

Desde muy pequeño he tenido la inquietud de contar historias e imaginar seres extraordinarios, y la ambición por narrar estos sueños me llevó al mundo de la publicidad, el diseño gráfico, la moda, la música y el arte digital como medios posibles para expresarlo. El paso por estas disciplinas me ha dado la estabilidad y la madurez para encontrar en estos últimos años la oportunidad de dedicar más tiempo a la creación artística.



EXPOSICIÓN DE ZAPATOS HOMENAJE A MÉXICO Y PONCHO DE CHAVELA VARGAS

Calzados Franjul, calle Lope de Vega 11

(Nota adjunta)



RESTATURANTES MEXICANOS DE LAS LETRAS:

- Rosa Negra, calle León, 16

- Mexcalista, calle León, 5

- DF Bar Tortería Mexicana, calle León 31

- El Chaparrito, calle Ventura de la Vega, 11

- El Compadrito, calle Atocha, 67



MENÚS ESPECIALES homenaje a México

(Hoja adjunta)

Los siguientes restaurantes han realizado un Menú especial para esta semana;

- Restaurante Triciclo, calle Santa María 28

- Restaurante SUA, calle Moratín 22

- Matilda, calle Almadén 15

- Barehuä, calle León 23

- Amano, Plaza Matute, 4

CAFÉ MEXICANO

- Cafés Tornasol, Mercado de Antón Martín

- Feliz Coffe, calle Lope de Vega, 2

COCTELES HOMENAJE A MÉXICO

- Viva Madrid, calle de Manuel Fernández y González, 7

- Salmon Gurú, calle de Echegaray, 21

- Inclan Brutal, calle de Alvárez Gato, 4

- Miranda Café, calle Huertas 29

VENTA DE TEQUILA Y MEZCAL

-Bodegas Trigo, calle San Pedro, 8

Venta de chocolate oaxaqueño sábados 12 y 19 de septiembre por la tarde en La Prima Lejana (C./ Lope de Vega 7)

CHOCOLATE: BokoKo, calle León 28

TIENDAS DE MODA CON ROPA DE ARTESANOS MEXICANO O INSPIRACIÓN MEXICANA

- Lolita Mactisell, calle León 14

- Pinpilimapauxa, calle de San Pedro 19

- La Intrusa, calle León 17

- La Integral, calle de León 25

- Peseta, calle Huertas 37

ESCAPARATES HOMENAJE A MÉXICO Y SUS FLORES

- Ad Hoc, calle León 11

- El Florista, calle Almadén 12