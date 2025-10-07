5 mercados medievales que no te puedes perder en octubre: son los más espectaculares que se celebran en todo el año

Se puede decir que este es uno de los eventos más esperados del otoño cacereño. Las plazas más emblemáticas de la ciudad -la de la Catedral, la de San Nicolás y la de San Vicente Ferrer- se llenarán de magia durante tres días en los que habrá animación, teatro, danzas y espectáculos. Esto se suma al encanto propio de Plasencia que, pese a ser una gran olvidada e infravalorada, gozó de un gran poder durante la época medieval que hoy se ve representado así.