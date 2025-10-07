5 mercados medievales que no te puedes perder en octubre: son los más espectaculares que se celebran en todo el año
El atractivo medieval es algo que gusta, indudablemente, pero es mucho mejor si ese encanto se traduce también en mercados como estos.
El otoño ya llegó hace unas semanas, y no hay mejor momento en el año para introducirse en una época pasada que esta estación tan nostálgica, melancólica y bohemia. La Edad Media regresa para quedarse -al menos durante un tiempo- en muchos lugares de España. Hay cientos de pueblos medievales en Españaque merece la pena recorrer, pero hay otra manera de viajar a un cuento de fantasía con princesas, caballeros y trovadores: los mercados medievales.
Una pequeña escapada otoñal es mucho mejor con un mercado medieval. Lo bueno es que estamos de suerte porque en octubre todavía hay muchos que se adelantan a los mercadillos navideños para los que, en muchas partes de Europa, queda solo un mes. Música, justas, artesanía, gastronomía y muchas cosas más esperan al viajero amante del Medievo. Madrid, Murcia, Valencia, Cáceres y Huelva son algunas de las provincias que se vestirán de época en octubre.
Gran Mercado Medieval de Valencia (Valencia)
Con motivo de la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunidad Valenciana que conmemora la entrada del rey de Aragón Jaime I "El Conquistador", se sitúa en el Jardín del Turia un enorme mercado medieval. Habrá decenas de puestos donde artesanos mostrarán cómo trabajan el cuero, la cerámica, el metal, la madera o la orfebrería. También habrá músicos, bailarines, juglares, representaciones teatrales o recreaciones históricas para amenizar las jornadas.
Cuándo es: del 4 al 12 de octubre.
Mercado Cervantino de Alcalá de Henares (Madrid)
"Sábete Sancho, que Alcalá es para vivirla" es la frase del Quijote que se utiliza este 2025 para promocionar el Mercado Cervantino. Se considera uno de los mejores mercados medievales que existen en España, pues además de tener una esencia propia con disfraces y decoración del universo cervantino, el encanto propio de la ciudad ayuda a introducirse en este mundillo. Las calles se llenarán de vida y se celebrarán eventos como justas medievales o la 6ª Edición del Festival Celta con conciertos de música en directo.
Cuándo es: del 8 al 12 de octubre.
VIII Jornadas Medievales "Frontera de Reinos" de Monteagudo (Murcia)
La historia, la cultura y el legado de Monteagudo cobran vida durante tres días cada mes de octubre. Las Jornadas Medievales se celebran con el objetivo de recordar la época del Rey Lobo y Alfonso X "El Sabio" en un año en el que, además, se celebran los 1.200 años de historia de Murcia. Monteagudo es un enclave arqueológico muy importante, pero también es un lugar donde presente y pasado se unifican en uno solo.
Cuándo es: del 17 al 19 de octubre.
Mercado Medieval de Plasencia (Cáceres)
Se puede decir que este es uno de los eventos más esperados del otoño cacereño. Las plazas más emblemáticas de la ciudad -la de la Catedral, la de San Nicolás y la de San Vicente Ferrer- se llenarán de magia durante tres días en los que habrá animación, teatro, danzas y espectáculos. Esto se suma al encanto propio de Plasencia que, pese a ser una gran olvidada e infravalorada, gozó de un gran poder durante la época medieval que hoy se ve representado así.
Cuándo es: del 24 al 26 de octubre.
XII Jornadas Templarias de Lepe (Huelva)
El centro histórico de la ciudad de Lepe se convertirá en un auténtico poblado medieval. Los Caballeros Templarios fueron muy importantes en esta zona, pertenecían a una poderosa orden de monjes guerreros que se fundó en el siglo XII para proteger los territorios cristianos ante las Cruzadas con los musulmanes. En estas Jornadas Templarias habrá espectáculos, artesanía y gastronomía durante todo el día, en un ambiente mágico que atrae a mayores y pequeños por igual.
Cuándo es: del 24 al 26 de octubre.
