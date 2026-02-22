El mercado más espectacular del norte de España es "un festín de mar y tierra": es el corazón gastronómico de la ciudad y forma parte del Conjunto declarado Patrimonio Mundial de la Unesco

Cuando llegues a Santiago de Compostela y empieces a orientarte entre calles empedradas, soportales y plazas de granito, hay una parada que conviene hacer pronto, casi al comienzo del viaje. A pocos metros de la catedral, el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela funciona desde primera hora como el verdadero pulso cotidiano de la ciudad. Antes de que la zona se llene de grupos y cámaras, aquí ya suenan cajas, hielo y mucho trajín matutino.