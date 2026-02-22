El mercado más espectacular del norte de España es "un festín de mar y tierra": es el corazón gastronómico de la ciudad y forma parte del Conjunto declarado Patrimonio Mundial de la Unesco
A dos pasos de la Catedral, este mercado histórico combina tradición, producto atlántico y el pulso diario de la ciudad compostelana.
Cuando llegues a Santiago de Compostela y empieces a orientarte entre calles empedradas, soportales y plazas de granito, hay una parada que conviene hacer pronto, casi al comienzo del viaje. A pocos metros de la catedral, el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela funciona desde primera hora como el verdadero pulso cotidiano de la ciudad. Antes de que la zona se llene de grupos y cámaras, aquí ya suenan cajas, hielo y mucho trajín matutino.
El edificio actual, proyectado en 1941 por Joaquín Vaquero Palacios, se levantó para ordenar una actividad comercial que durante siglos ocupó plazas como la de Cervantes. Con el crecimiento urbano, Santiago concentró el comercio alimentario en este recinto de granito que hoy forma parte del conjunto histórico declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1985.
El complejo se organiza en varias naves dispuestas como pequeñas calles interiores y ronda los 4.000 metros cuadrados. Dentro, reúne en torno a 120 puestos y sigue siendo uno de los principales centros de abastecimiento de producto fresco de la ciudad, además de punto de referencia para buena parte de la hostelería compostelana.
Si quieres entender qué se come en Galicia (y por qué se come tan bien), este es el lugar que tienes que visitar en tu próximo viaje a la capital gallega.
Un festín de mar y tierra que se vive desde dentro
Empieza por la zona de pescado y marisco. Acércate a los mostradores y fíjate en la variedad: merluza de pincho, rodaballo salvaje, rape, nécoras, centollos, percebes, almejas de las rías… Buena parte del género procede de algunas de las lonjas más prestigiosas de Galicia y llega aquí con apenas horas desde su captura. Más fresco, imposible.
El brillo del pescado, el olor a mar, el movimiento de los mariscos aún vivos sobre el hielo forman parte de una escena que se repite cada mañana. Lo mejor de los mercados es el poder preguntar (quién mejor para explicarlo que los auténticos expertos) cómo cocer correctamente unos percebes o cuánto tiempo necesita un rodaballo al horno.
Y si quien te atiende en el mostrador está muy atareado, tal vez tengas la suerte de encontrar algún cocinero recorriendo los pasillos para encontrar la pieza perfecta. ¡Atrévete a preguntar consejos para esa receta que llevas tanto tiempo queriendo hacer!
Tierra adentro: huerta, quesos y tradición
Pero el Mercado de Abastos no es solo mar. Basta cruzar a otra nave para que el paisaje cambie por completo. La huerta gallega ofrece grelos en invierno, pimientos de Padrón en verano, repollos, patatas, cebollas y tomates de variedades locales. Muchos de los vendedores proceden de pequeñas explotaciones de los alrededores y mantienen la venta directa como forma de vida.
Aquí el “festín de mar y tierra” cobra sentido literal: del hielo al cesto, del Atlántico al interior rural en apenas unos metros. Puedes comprar un queso Arzúa-Ulloa, una pieza de tetilla o un San Simón da Costa y acompañarlo con pan recién horneado.
Y si te encanta comer pero no cocinar, llévate una empanada de zamburiñas para un almuerzo con sabor atlántico. Otra opción si eres de este equipo es aprovechar esos pequeños espacios donde cocinan al momento el marisco que acabas de comprar pagando un pequeño porcentaje del precio para poder disfrutarlo allí mismo. En la nave 5 encontrarás varios negocios con barras y mesas con taburetes en las que consumir sus platos.
