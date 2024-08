Los mejores tuppers que puedes preparar para llevarte a la playa

Preparar un burrito, como la ensalada de pasta, depende del gusto del comensal. Generalmente, llevan arroz por dentro, pero si no te gusta puedes pasar y rellenar la tortilla (de maíz o trigo) con otros ingredientes. El aguacate es un imprescindible, así como el pico de gallo. Y a la hora de meter proteína, puedes decantarte por pollo, ternera o, mira, si te sientes inspirado, te marcas una cochinita pibil y tus compis de toalla se quedarán ojipláticos. Es importante que lo adereces con alguna salsa para que no quede muy reseco, pero ojo con la mayonesa, ya que no se suele llevar muy bien con las altas temperaturas.