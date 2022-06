Las mejores azoteas para este verano: cócteles, cine y piscinas de altura

The Mint Roof, Madrid

Un divertido foodtruck recibe a los clientes del The Mint Roof, la terraza del hotel Vincci The Mint, en el número 10 de la Gran Vía. Han estrenado carta gastronómica y quieren convencer a todos sus visitantes de que #Aquísíhayplaya, su lema veraniego. Entre esas nuevas propuestas gastro están sus hamburguesas Do It Yourself, en la que se elige el tipo de carne, pan y topping, sus Recuerdos de Merienda, que trasladan al comensal a los veranos de su infancia con ingredientes como el cola cao, leche, mantequilla y las galletas María, e incluso tienen una propuesta solidaria de ayuda a Ucrania con el Nalysysky, un postre típico del país y cuyo importe destinan íntegramente a proyectos solidarios de Aldeas Infantiles SOS en el país.