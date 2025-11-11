Las termas más impresionantes de España en otoño: gratis, en un pueblo precioso y con unas vistas asombrosas

Además, este lugar de idóneo para revitalizarse, ya que al llegar hay un cartel que nos indica qué debemos hacer si queremos que nuestra piel y circulación sanguínea estén mejor que nunca: meternos en el agua caliente diez o veinte minutos y luego en la fría uno, y así sucesivamente. La mayoría de bañistas considera esta idea algo cansina, pero si tienes la voluntad suficiente puede ser interesante probarlo.