Las mejores rutas senderistas del mundo están en un destino a dos horas de España y con la mayor variedad de especies vegetales por kilómetro cuadrado

Cada levada ofrece una experiencia distinta. Algunas son fáciles y accesibles, perfectas para familias o principiantes, mientras que otras, son más exigentes y desafían a los senderistas más experimentados con túneles, acantilados y desniveles de infarto. No en vano, nuestro guía Danilo (colaborador de MBTours) nos cuenta durante el recorrido que todos los días hay que activar los servicios de emergencia para realizar rescates en alguna levada. Por cierto, si quieres saber cómo sobrevivir en la montaña, aquí tienes una guía de supervivencia básica.Y, llegados a este punto, es momento de descubrir cuáles son las 3 levadas más impresionantes de la isla: